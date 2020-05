FJ Lab: il fiore di semi

Stampa

Focus Junior

Dai semi nascono le piante, ma questa volta li useremo per far germogliare un po' d'arte. Il fiore di semi è infatti un lavoretto divertente, eco-friendly e che potrete incorniciare per abbellire le pareti della vostra cameretta. Ecco come realizzarlo!

COSA SERVE

Semi e cereali (fagioli, riso, mais, semi di girasole)

Colla vinilica

Foglio nero

Pennello

Cucchiaio di plastica

IL FIORE DI SEMI: PROCEDIMENTO

Prepariamo vari semi di ogni tipo di forma, dimensione e colore. Riso, fagioli, semi di uccelli, chicchi di mais e semi di girasole sono esempi di alcuni semi che possiamo usare.

Tagliamo il cartoncino nella dimensione desiderata per il nostro mosaico, creiamo un disegno per il mosaico e facciamo uno schizzo leggero sul foglio nero.

Lavoriamo sul mosaico una sezione alla volta, iniziando con una forma e stendiamo la colla vinilica con un dito o un pennello e poi iniziamo a riempire il disegno con i semi.

Continuiamo a incollare i semi una sezione alla volta. Usiamo semi diversi per ogni sezione. Possiamo usare anche un cucchiaio per mettere i semi più piccoli sulla colla. Non preoccupiamoci di mettere i semi sui contorni delle forme. Una volta che la colla si asciuga, possiamo far scivolare i semi in eccesso dalla carta.

Una volta terminato di riempire l’immagine con i semi, lasciamo asciugare completamente la colla. Una volta asciutto, incliniamo il foglio in modo che i semi in eccesso scivolino via dall’immagine. Alcuni semi all’interno dei contorni dell’immagine potrebbero anche staccarsi, in questo caso riempiamo gli spazi vuoti con colla e altri semi.

