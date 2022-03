Lavoretto per la Festa del Papà: la maglietta Super Papà

Stampa

Shutterstock

Ma quali Iron Man, Batman o Capitan America: i veri supereroi sono i nostri papà, che ci proteggono e ci amano sempre, anche quando combiniamo qualche guaio. In occasione della Festa del Papà, perché non dimostrare loro tutto il nostro affetto con un regalo speciale? Ecco i consigli di Focus Pico per realizzare una fantastica maglietta del Super Papà!

COSA SERVE

Spugnette per cucina

Colori per stoffe

Una matita e un pennarello per stoffe

Forbici

Una maglietta bianca

PROCEDIMENTO

Disegna su un foglio o fotocopia in grande il classico stemma di Superman

Appoggia il disegno su una spugnetta e con la punta della matita “bucherella” lungo i contorni neri per riportare il disegno. Con le forbici taglia i vuoti dello stemma.

Stendi il colore rosso sul rovescio dello stemma e appoggialo sopra la maglietta: avrai il timbro della “S” di Superman; poi completa colorando di giallo le parti bianche. Sotto “timbra” la parola "papà". Per finire: ripassa i contorni con un pennarello per stoffa.

rosso sul rovescio dello stemma e appoggialo sopra la maglietta: avrai il timbro della “S” di Superman; poi completa colorando di giallo le parti bianche. Sotto la parola "papà". Per finire: con un pennarello per stoffa. Prendi altre quattro spugnette da cucina e ritaglia da ciascuna le lettere che formano la parola “papà”.

Ecco il tuo regalo per la festa del... Super Papà!

Scarica QUI il PDF originale del lavoretto

