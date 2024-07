Come costruire un castello di sabbia perfetto: le 5 regole scientifiche e i consigli degli esperti

Stampa

Si fa presto a dire "costruiamo un castello di sabbia". Non è poi così semplice ottenerlo della giusta grandezza e che resista per un certo periodo di tempo. Eppure, cambiano le generazioni ma questo rimane uno dei passatempi più amati delle vacanze in spiaggia. Abbiamo pensato allora di chiedere qualche consiglio a scienziati e architetti per trovare la ricetta per il castello di sabbia perfetto. Ecco cosa ti occorre e il procedimento:

Cosa serve

Per costruire un castello di sabbia perfetto servono innanzitutto i giusti ingredienti e gli strumenti adatti:

sabbia

acqua

secchiello

Attrezzi (paletta, pennello, spatola, imbuto, coppette di yogurt vuote, spruzzino, bandierina)

Tempo di preparazione: 30 minuti

Difficoltà: media

Il procedimento

Una volta che hai raccolto tutto l'occorrente necessario, ecco il procedimento che devi seguire:

Scegli il luogo giusto

Il luogo giusto è quello dove non intralcia il passaggio dei bagnanti, ma non deve nemmeno essere troppo distante dal mare, se vuoi sfruttarne l’acqua per costruirlo.

Crea le fondamenta

Deposita uno strato di sabbia bagnata, la base, e compattala fino a ottenere una base piatta su cui costruire: puoi usare mani e piedi o far rotolare il secchiello come fosse una specie di mattarello. Ricordati inoltre che non deve essere troppo bagnata.

Crea una montagnetta di sabbia bagnata con le mani

La montagnetta di sabbia non deve essere troppo alta, altrimenti rischia di cadere, ma nemmeno troppo piccola. È sempre più facile togliere sabbia piuttosto che doverla aggiungere in un secondo momento.

Inizia a modellare

Per modellare il castello puoi usare le mani per il grosso e aiutarti con gli attrezzi per i lavori di fino: un pennello per spazzare i granelli di sabbia, un imbuto per tetti e cupole, le coppette di yogurt per le torri, una spatola o un coltello per disegnare finestre e porte... Se vedi che la sabbia si asciuga troppo, usa uno spruzzino per inumidirla un po’.

Non dimenticare la bandierina

Alla fine metti una bandierina sul castello per renderlo più visibile alla gente che corre sulla spiaggia. Puoi anche usare conchiglie e altri oggetti trovati in spiaggia per decorarlo.

I consigli degli scienziati per un castello di sabbia perfetto

Qualche anno fa, un gruppo di scienziati ha pubblicato uno studio su Nature Scientific Reports, una celebre rivista di scienza, su come costruire il castello di sabbia perfetto. Ecco le due principali “scoperte”:

usare poca acqua (1% del volume);

l’altezza massima che si può raggiungere è in relazione con il diametro della base del castello (loro sono riusciti a fare una torre di 2,5 metri con una base di 40 cm).

Le regole dell'architetto Renzo Piano

Non sono solo gli scienziati a essersi occupati di castelli di sabbia. Anche Renzo Piano, l’architetto italiano famoso in tutto il mondo, si è divertito a dare consigli su come costruirne uno. Eccoli:

Studia il mare e decidi dove costruire il tuo castello: se è troppo vicino verrà subito distrutto, se è troppo lontano, non ti divertirai con le onde.. Scava un canale circolare che girerà tutto intorno al tuo castello: non deve essere profondo più di 30 centimetri. Con la sabbia estratta crea una montagnetta al centro. Dovrebbe essere larga circa

40 cm, alta 60 centimetri e avere un’inclinazione di 45 gradi. Inizia a modellare il tutto e ricordati di creare un ingresso nel canale per fare entrare il mare. Il momento magico è quando le onde iniziano a entrare dando vita a un vero fossato. Se il castello è in una buona posizione, puoi guardare l’acqua fluire e scorrere per 10-15 minuti.

Prova a seguire tutti questi consigli e sfida i tuoi vicini d'ombrellone!

FONTI: Nature Scientific Reports;

