Stampa

© 2021 Mondadori Libri S.p.A. Da un’idea di Elisabetta Dami © Atlantyca S.p.A. All rights reserved

COLORA E DIVERTITI CON GERONIMO STILTON E DANTE

Qualche settimana fa il nostro amico Geronimo Stilton si è trovato - chissà come - alle porte dell'Inferno, dove da bravo giornalista ha colto la palla al balzo per incontrare Dante Alighieri, il celebre poeta e padre della nostra bella lingua. Il Sommo Poeta ha così deciso di accompagnare il bravo Geronimo in un piccolo tour ultraterreno che poi il reporter di Topazia ha raccontato nel suo libro Il mio amico Dante (Piemme), che possiamo già trovare in libreria!

Ma non finisce qui...

Geronimo Stilton infatti ha sempre un occhio di riguardo per i focusini e così ha deciso che per qualche mese ci manderà altri giochi e attività scaricabili, tutti ispirati al suo nuovissimo libro.

Che aspetti allora? Prendi matite e pennarelli e comincia a colorare la prima immagine di questa serie dove Geronimo e Dante si scattano un selfie...Divino!

P.S: Ricordati che la giacca di Geronimo è verde e la cravatta rossa, come l'abito del Sommo Poeta!

Scarica l'attività di aprile!

LEGGI ANCHE:

"Il mio amico Dante": Geronimo Stilton intervista Dante Alighieri