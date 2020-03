Costruiamo una clessidra con #CiStoDentro: laboratori e attività per i bambini che stanno a casa

Stampa

Ipa-agency

Restare a casa tutto il tempo è una gran scocciatura, soprattutto per i più piccoli, ma purtroppo se vogliamo che la forza dell'epidemia di COVID-19 vada via via a diminuire, tutti dobbiamo armarci di pazienza e fare la nostra parte restando ben chiusi in casa. Per questo il Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia ha attivato #CiStoDentro, un'iniziativa online curata dallo scrittore per ragazzi Federico Taddia che offre a grandi e piccini tanti spunti per divertirsi anche tra le mura domestiche.

Con #CiStoDentro infatti vengono raccolte idee, storie, giochi e tanti laboratori che chiunque può replicare insieme alla propria famiglia (un po' come i FJ Lab).

Volete un esempio? Ecco come costruire una clessidra secondo le istruzioni di #CiStoDentro!

COSA SERVE

Due bottiglie piccole di vetro o due bottiglie di plastica

Un cartoncino

Un paio di forbici

Sale fino

Una matita

Nastro adesivo

PROCEDIMENTO

Prendi la tua bottiglietta e mettila con l’imboccatura sul cartoncino: con la matita segna il contorno, in modo da disegnare un cerchio della stessa grandezza. Ritaglia il cerco e facci un foro in mezzo, abbastanza grande da farci passare i granelli di sale.

Ora riempi una mezza bottiglia con il sale.

Sopra a questa bottiglia, con il nastro adesivo attacca il disco di cartone: la bottiglia così è come se avesse un tappo bucato in testa.

Prendi l’altra bottiglia e appoggiala a testa in già su quella piena di sale: in questo modo le due bottiglie hanno i loro colli uniti, separati solo dal disco di cartone.

Con il nastro adesivo attacca bene le due bottiglie.

La tua clessidra è pronta: ora puoi girarla e cronometrare quanto tempo ci mette il sale a passare da una bottiglia all'altra.

