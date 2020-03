Che cos’è il Kirigami?

Stampa

Shutterstock

In principio era l'origami, l'arte giapponese di piegare la carta per modellarne piccole sculture, poi si iniziò a tagliuzzare la carta in modi sempre più sofisticati e si giunse allo step successivo: il kirigami!

COS'È?

Come si può facilmente intuire da nome, questa tecnica condivide una parte del nome con il "cugino" origami e proviene dalle parole giapponesi kami, "carta" appunto e kiru, "tagliare".

Il kirigami quindi è un modo di lavorare, tagliare ed incidere la carta per ottenerne figure tridimensionali. Detta così sembra una cosa piuttosto semplice, ma i maestri di questa tecnica sono in grado di produrre incredibili opere d'arte che sembrano veramente prendere vita!

ECCO COME UN'ARTISTA GIAPPONESE MODELLA UN KIRIGAMI!

Addirittura alcune università americane hanno provato ad istituire delle regole "scientifiche" per fare kirigami perfetti e adattabili a complessi modelli di ingegneria aerospaziale o progetti architettonici!

Guarda il capolavoro di Masayo Fukuda, una degli artisti di kirigami più famosa del Giappone.

Il polpo sembra vero!