Laboratorio di riciclo – Ieri felpa, oggi borsa [VIDEO]

Una semplice felpa può avere più di una vita. A volte due, a volte persino di più. In questo video lab ti diamo un’idea per trasformarla in una borsa, anzi no, in due! Una grande, che potrai utilizzare per la scuola o la palestra, e una più piccola, per le monete o il cellulare. Oltre a essere unica (perché realizzata da te) potrai renderla ancora più originale decorandola con colori per stoffa, bottoni, tappi di bottiglia, pizzi... insomma, largo alla fantasia!

Che cosa serve

una vecchia felpa

ago e filo del colore della felpa per cucire (chiedi a un adulto di aiutarti)

pezzetti di stoffe colorate di recupero

pinzatrice

forbici, riga e gessetto



COME SI FA

1

Stendi la felpa sul tavolo e, aiutandoti con la riga, con il gesso traccia una linea da ascella ad ascella. Taglia tutti e due gli strati insieme seguendo la traccia.

2

Rovescia il rettangolo che hai ottenuto e cuci i due lembi del lato appena tagliato, in questo modo creerai il fondo della borsa. Chiedi a un adulto di aiutarti a cucire.

3

Ricava dalla manica 6 strisce larghe circa 2 cm, forma due trecce fermando le estremità con un punto-pinzato e annodale per formare la tracolla.

4

Cuci le estremità della tracolla all’interno della borsa, appena sotto il bordo in maglina e in corrispondenza delle due pieghe. Chiedi a un adulto di farlo per te.

5

Taglia l’altra manica a circa 20 cm dal polsino e, seguendo la stessa procedura appena illustrata, realizza una mini borsa o un portacellulare.

A cura di Giovanna Buraggi