Lab – Il nuotatore in bottiglia [VIDEO]

Fai galleggiare un cannuccia in bottiglia come se fosse il tuo mini-subacqueo! Alla fine di questo lab scroprirai che il sub galleggia grazie alla piccola bolla d’aria che rimane intrappolata nella curva. Però, premendo la bottiglia, l’aria nella cannuccia viene compressa e, dunque, più acqua riempie la cannuccia. In questo modo l’insieme fermagli-cannuccia diventa più pesante e va a fondo. Rilasciando la presa sulla bottiglia, l’equilibrio aria-acqua viene ristabilito e il sub torna in superficie.

Che cosa serve

una cannuccia sottile (l’ideale sono quelle snodabili)

nastro adesivo

forbici

uno spillo

5 fermagli (graffette)

1 bottiglia di plastica da mezzo litro piena d’acqua

colorante alimentare blu (opzionale)COME SI FA

1.

Piega a “U” la cannuccia, fissandola con del nastro adesivo come vedi in figura. Taglia l’estremità lunga della cannuccia lasciandola di circa 1,5 centimetri più lunga rispetto all’altra estremità.

2.

Chiedi a un adulto di forare l’estremità più lunga della cannuccia con lo spillo (lo vedi bene nel video). Poi allarga un poco uno dei fermagli e infilalo nel buchino. Richiudi il fermaglio e aggancia gli altri quattro al primo: il tuo sub è pronto!

3.

All’acqua in bottiglia, se vuoi, puoi aggiungere qualche goccia di colorante alimentare blu, per farla diventare... come se fosse mare. Poi immergi delicatamente il sub e avvita bene il tappo. Se va a fondo recuperalo, soffia fuori per bene l’acqua rimasta nella cannuccia e immergilo delicatamente di nuovo. Se va ancora a fondo stacca uno o più fermagli finché il tuo mini nuotatore in bottiglia non resta sospeso.

4.

Premi forte sulla bottiglia per fare immergere il sub. Allenta la pressione per farlo risalire.