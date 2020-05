Mettetevi alla prova! Ecco a voi gli indovinelli più difficili

Stampa

Come ve la cavate con gli indovinelli? E con gli enigmi logici e matematici? Vi proponiamo qui una selezione di quelli più divertenti e difficili di sempre, ma non vi preoccupate: abbiamo messo anche le soluzioni! La domanda è sempre la stessa: pronti a spremervi le meningi?

ENIGMI DIFFICILISSIMI (con soluzione)

Cos'hanno in comune un orco, una principessa, un re e un contadino? L'essere stati protagonisti di alcuni dei nostri indovinelli difficili! Dopo un inizio leggero con indovinelli brevi, potrete mettervi alla prova con storie come “Il bivio”, in cui dovrete azzeccare la domanda giusta da formulare per arrivare nel posto in cui desiderate, o “Il paese dei ladri”.

Indovinelli di logica molto difficili (con soluzione)

Gli indovinelli di logica sono tra i più diffusi. Per trovare la soluzione occorre ragionare ma non sempre ci si arriva (ecco il perché delle soluzioni alla fine). Tra quelli più carini che vi abbiamo proposto vi invitiamo a rivedere i quiz sui tre interruttori e quello sui bicchieri. Per chiudere con un enigma complicatissimo conosciuto fin dall'antichità: Quanti anni ha Diofanto?

Enigmi matematici molto difficili (con soluzione)

Per alcuni degli indovinelli matematici più difficili ci eravamo fatti aiutare dal Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, un'organizzazione di volontari che promuove l'indagine scientifica nei confronti dei misteri in generale. Siete pronti a mettervi alla prova con mele e cifre, o ancora con un vecchio disco di cui dovrete scoprire il percorso della puntina?

Indovinello logico del lupo, della pecora e del cavolo

Come farà il pastore a portare una pecora, un lupo e un cavolo dall'altra parte del fiume con una barca, evitando che il lupo faccia fuori la pecora e che la pecora non si mangi il cavolo? A disposizione il pastore ha solo una piccola barca che può contenere solo una di quelle cose alla volta. Quindi, non può fare il trasbordo in un unico viaggio. Può però fare quanti viaggi vuole. Cliccate qui per vedere se avete trovato la soluzione giusta.

Indovinelli matematici per giocare con la matematica e imparare

Ecco un'altra selezione divertente di indovinelli per sviluppare le vostre doti matematiche e ripassare le regole imparate in classe in modo divertente!

Indovinelli divertenti

Se invece volete proprio giocare, ecco una serie di indovinelli divertentissimi fatti apposta per voi. Ad esempio, sapete che cos'è che si può allungare ma non accorciare? E cos'è quella cosa che, anche se ha la coda, non gliela pesti mai?