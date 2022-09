Indovinelli per bambini nuovi e divertenti: pronti alla sfida?

Stampa

Si può allenare il cervello giocando? Certo che sì, basta trovare un'attività divertente e in grado di farci riflettere. Focus Junior allora vi propone 20 nuovi (e bellissimi) indovinelli per bambini con cui passare il tempo e sfidare amici e parenti.

E se proprio non riuscite a risolverli tutti, a fine articolo troverete il link con le soluzioni. Ma non datevi per vinti troppo presto!

Indovinelli brevi per bambini

Questi indovinelli si leggono velocemente, ma la loro soluzione potrebbe non rivelarsi altrettanto rapida...

1 - Qual è quella cosa che puoi trovare sia in mare che in cielo?

2 - Sale sempre ma non scende mai. Che cos'è?

3 - Cosa contiene lo zucchero e, nonostante tutto, non è mai dolce?

4 - Le mie gambe sono lunghe e rigide, ma in cerchio ballo alla perfezione. Chi sono?

5 - Ho 11 fratelli, sono il più piccolo di loro, eppure vengo subito dopo il primo. Chi sono?

6 - Divento bianca solo quando mi sporco. Chi sono?

7 - Chi si spoglia quando fa freddo?

8 - Quale vocabolo è scritto sbagliato sul dizionario?

9 - Quale ruota non si muove quando un'auto gira a destra?

10 - Cosa si può servire ma mai mangiare?

Indovinelli a trabocchetto

Scherzosi, ironici ma anche un po' insidiosi. Per risolvere questi rompicapi occorre aprire la mente, usare il pensiero laterale e, perché no, dare fondo al proprio senso dell'umorismo!

1 - Un fenicottero pesa quattro chilogrammi quando è in piedi su due gambe. Quanti chilogrammi peserà se solleva una zampa?

tutto l'universo non se ne trova nessuna. Cos'è? 3 - Ha le gambe ma non può camminare, ha cibo ma non può mangiare. Chi è?

4 - Mentre sei in macchina, dietro c'è un'ambulanza, di fronte un camion dei pompieri, sopra la testa un elicottero e sinistra un cavallo. All'improvviso però, tutto si ferma, Dove sei?

5 - Si getta ai tuoi piedi ogni mattina, ma quando fa buio, scappa via. Chi è?

6 - Con l'ago giro veloce, ma non so cucire. Chi sono?

7 - Chi ha molti anelli ma nemmeno un dito?

8 - Non sono di grande compagnia, ma alla fine tutti dormono con me. Chi sono?

9 - Non sono un mostro o un criminale, eppure quando arrivo io tremano tutti. Chi sono?

10 - Ha il cavallo, ma non è un cavaliere. Cosa sono?

Risolti tutti?

