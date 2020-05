Indovinelli di logica, divertiti a ripassare la matematica

Credits: Shutterstock

La risposta corretta è D. Chiamiamo A, B e C i tre cestini. La sequenza di prelevamento è A B C B A B C B A B C B… Notiamo che la sotto sequenza A B C B si ripete sempre uguale. Allora, dopo 5 di queste sotto sequenze avremo in A sei castagne, in B una e in C sei castagne. La mossa successiva: tolgo 1 castagna ad A (ne avrà 5), ne tolgo 1 a B che si vuota, dunque C ha 6 castagne.