Indovinelli di matematica per giocare con la matematica e imparare

Ripassiamo la matematica con semplici indovinelli che ti metteranno alla prova . Mi raccomando: non leggere subito le soluzioni, fallo solo alla fine per verificare le tue risposte! E non fermarti alla prima risposta che ti viene in mente...

Ecco gli indovinelli (in fondo alla pagina clicca per andare alle soluzioni)

1 - Un'indigestione di formaggio

Un topo e mezzo in un minuto e mezzo, mangiano un pezzo di formaggio e mezzo. Quanti topi servono per mangiare 60 pezzi di formaggio in 30 minuti?

Un topo e mezzo in un minuto e mezzo, mangiano un pezzo di formaggio e mezzo. Quanti topi servono per mangiare 60 pezzi di formaggio in 30 minuti?

La somma dell'età di cinque ragazzi è 48. Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età?

La somma dell'età di cinque ragazzi è 48. Tra 10 anni quale sarà la somma delle loro età?

Un plotone di soldati è composto da 3 colonne e 15 righe. Le righe sono distanti tra loro di 2 metri. Quanto è lungo il plotone?

Un plotone di soldati è composto da 3 colonne e 15 righe. Le righe sono distanti tra loro di 2 metri. Quanto è lungo il plotone?

Il numero delle uova dentro un paniere raddoppia ogni minuto. Il paniere è pieno dopo un'ora. Dopo quanti minuti era pieno a metà?

Il numero delle uova dentro un paniere raddoppia ogni minuto. Il paniere è pieno dopo un'ora. Dopo quanti minuti era pieno a metà?

Una lumaca vuole salire su un palo alto 5 metri; di giorno sale 3 metri e di notte scende 2 m. Quanto tempo ci metterà per raggiungere la cima del palo?

Una lumaca vuole salire su un palo alto 5 metri; di giorno sale 3 metri e di notte scende 2 m. Quanto tempo ci metterà per raggiungere la cima del palo?

Quante volte si può sottrarre un biscotto da una scatola con 100 biscotti?

Quante volte si può sottrarre un biscotto da una scatola con 100 biscotti?

Un cavallo compie a ogni passo mezzo metro. Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro?

E ORA CLICCA IL LINK PER LEGGERE LE SOLUZIONI DI QUESTI INDOVINELLI



