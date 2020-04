Contare ma non solo: gli indovinelli matematici

Stampa

Tra gli enigmi, quelli matematici meritano uno spazio a parte. Sono infatti un mix tra il gioco e una lezione a scuola e vi permettono di ripassare, divertendovi, una delle materie più ostiche.

Indovinelli matematici non troppo difficili (con soluzione)

Di seguito, un paio di indovinelli non troppo impegnativi presi per prepararvi ad affrontare gli ultimi, per i quali vi servirà forse l'aiuto di un genitore o di un fratello più grande.

1 - Il signor Rossi

Il signor Rossi ha 4 figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli ha in tutto?

2 - Il mattone

Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa?

Soluzioni

1 - 5: 4 sorelle e 1 fratello (comune!)

2 - Due chili. Semplice: un mattone = mezzo mattone + mezzo mattone; un mattone = mezzo mattone + 1 Kg; mezzo mattone = 1 Kg; un mattone = 2 Kg.

Indovinelli matematici difficili (con soluzione)

Se avete risolto i primi due, di seguito trovate alcuni enigmi matematici un po' più difficili. Attenzione, gli ultimi due sono molto simili!

3 - I calzini spaiati

Hai 26 calzini bianchi, 18 calzini neri, 16 calzini blu, tutti sparsi sul pavimento e la stanza è buia. Quanti calzini devi raccogliere e portare fuori per essere sicuro di averne almeno un paio appaiati nel colore?

4 - Gli uccellini

C’è un albero con due rami. Su entrambi stanno appollaiati degli uccellini. Indovina quanti uccellini ci sono nel ramo di sopra e in quello di sotto sapendo che: a) se uno degli uccelli scende, quelli di sotto diventano il doppio di quelli di sopra; b) se uno degli uccelli sale, diventano pari.

5 - Le macchinine

Due bambini, Matteo e Dario, giocano con le macchinine. Se Dario dà una delle sue macchinine a Matteo, quest'ultimo ne avrà il doppio di quelle di Dario. Se invece Matteo offre una macchinina a Dario, tutti e due avranno lo stesso numero di automobiline. Quante macchinine hanno all’inizio i due bambini?

Soluzioni

3 - 4: se sfortunatamente i primi tre sono tutti spaiati, il quarto sicuramente combacerà con uno degli altri.

4 - Sopra ci sono 5 uccelli, sotto 7.

5 - Anche in questo caso, 5 e 7.

Enigmi matematici molto difficili (con soluzioni)

Per gli indovinelli più difficili ci siamo fatti aiutare dal Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, un'organizzazione di volontari, nata su iniziativa di Piero Angela, che promuove l'indagine scientifica nei confronti dei misteri in generale.

6 - Le sette cifre

In un numero a 7 cifre formato da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 presenti ciascuna una volta, la somma delle due cifre consecutive è sempre uguale o alla somma delle prime due cifre, oppure alla somma delle ultime due. Trovate il numero (ma attenti: è possibile più di una soluzione!)

7 - Le mele

Un'anziana signora va bussando per le case per vendere mele. Alla signora della prima casa vende la metà delle mele che ha nel suo canestro + mezza mela. A quella della seconda casa vende la metà delle mele rimaste nel canestro + mezza mela. A quella della terza e ultima casa vende la metà delle mele rimaste + mezza mela. A questo punto il canestro è vuoto. Quante mele c'erano all'inizio?

8 - Il vecchio disco

Un vecchio disco a 45 giri è inciso nella zona compresa tra i diametri di 17 e 11 cm, e il suo ascolto richiede 2 minuti e 30 secondi. Quanto è lungo il percorso che la puntina compie dall'inizio alla fine del disco?

Soluzioni

6 - Le alternative possibili sono: 1634527, 1726354, 4352617, 7162534, 7254361 o 4536271.

7 - All'inizio, nel canestro c'erano 7 mele.

8 - 3 cm. Durante l'ascolto del disco, la puntina, indipendentemente dalla velocità del disco e dal tempo di ascolto, si muove - in via approssimata - lungo il raggio verso il centro del disco. Il diametro utile è di 6 cm, quindi il raggio utile esattamente la metà.