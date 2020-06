Stampa

Albert Einstein è nato il 14 marzo 1879 e morto il 18 aprile 1955. L'immagine che vedete qui sopra, rielaborata, risale al 1951, quando Einstein rispose alla stampa con questo "sorriso" particolare che sembra quasi riassumere uno dei suoi tanti pensieri: «chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei».

Pensieri che spaziavano dalla filosofia, alla religione, alla scienza, semplificando concetti difficili con frasi come: «la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre». E ancora: «la differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti!».

Ma forse non tutti conoscete l'indovinello che Albert Einstein scrisse agli inizi del secolo scorso, affermando che soltanto il 2 per cento della popolazione sarebbe stato in grado di risolverlo. Volete provare a risolverlo?

L'INDOVINELLO DI EINSTEIN



In una strada ci sono 5 case, di 5 colori diversi, appartenenti a 5 persone di nazionalità diverse, che hanno 5 diversi animali, bevono 5 diverse bibite e fumano 5 diverse marche di sigarette.

L’obbiettivo è scoprire chi possiede i pesci conoscendo questi 15 indizi:

L’inglese vive in una casa rossa.

Lo svedese ha un cane.

Il danese beve tè.

La casa verde è a sinistra della casa bianca.

Il padrone della casa verde beve caffè.

La persona che fuma le sigarette Pall Mall, ha degli uccellini.

Il proprietario della casa gialla fuma le sigarette Dunhill’s.

L’uomo che vive nella casa centrale beve latte.

Il norvegese vive nella prima casa.

L’uomo che fuma le sigarette Blends, vive vicino a quello che ha i gatti.

L’uomo che ha i cavalli, vive vicino all’uomo che fuma le Dunhill’s.

L’uomo che fuma le sigarette Blue Master, beve birra.

Il tedesco fuma le sigarette Prince.

Il norvegese vive vicino alla casa blu.

L’uomo che fuma le Blends, ha un vicino che beve acqua.

Chi possiede i pesci, cari focusini?

