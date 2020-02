Indovinelli logici: ripassa la matematica giocando

Stampa

Qualunque sia la tua risposta ecco un modo facile e divertente per gli appassionati o per i nemici della materia dei numeri e delle combinazioni: giocare con gli indovinelli logici.

Se ti piacciono le sfide sarai ben felice di stuzzicare il tuo cervello e cercare di risolvere quiz apparentemente impossibili. Cerca di risolverli e, alla fine della pagina, clicca sul bottone per andare direttamente alle soluzioni.



I FRATELLI



Ci sono tre fratelli

A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli.

Il primo non c'è perché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo, c'è solo il terzo che è il più piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c'è.

Chi sono?



INTERRUTTORI



Davanti a te hai tre interruttori posizionati su off (cioè spenti) e una porta chiusa

Solo uno dei 3 interruttori accende la lampadina nella stanza oltre la porta.

Puoi aprire la porta una volta sola.

Non puoi premere gli interruttori mentre la porta è aperta.

Come fai a capire quale interruttore accende la lampadina?

LE TRE MAMME

Ci sono tre mamme, ognuna ha 2 figlie.

Decidono di andare al cinema ma nella sala sono rimasti solo 8 posti.

Riescono lo stesso a sedersi tutte, ognuna in un posto.

Come è possibile?



LE TRE SCATOLE

Ci sono tre scatole: la prima contiene due palline bianche, la seconda due palline nere e la terza una bianca e una nera.

Sui rispettivi coperchi ci sono le scritte BB, NN e BN ma nell'apporre le etichette è stata fatta confusione e i coperchi risultano in disordine, in modo tale che quello che c'è scritto sul coperchio, sicuramente non coincide con quanto è contenuto all'interno della scatola.

Senza guardare all'interno di ogni scatola, quante palline è necessario estrarre, al minimo, per determinare l'esatto contenuto delle tre scatole?

DILEMMA



Quale delle due frasi è quella giusta?

A - 8 più 8 FA 15

B - 8 più 8 FANNO 15

