Trova la soluzione al famoso indovinello logico del lupo, del cavolo e della pecora che il pastore deve trasportare in canoa da una riva all'altra di un fiume senza che si mangino fra loro.

L'INDOVINELLO LOGICO DELLA PECORA, DEL LUPO E DEL CAVOLO

Un pastore ha una pecora, un lupo e un cavolo. Deve portarli dall'altra parte di un fiume che non ha né ponti né guadi, facendo ben attenzione che nel tragitto la pecora non sbafi il cavolo o - peggio - il lupo non sbrani la pecora. Il pastore ha a disposizione una piccola canoa che può contenere solo una cosa o un animale oltre al pastore. Quindi non è possibile fare il trasbordo in un unica soluzione . Non ha nessun problema a far avanti e indietro nel fiume, ma si deve, invece, fare attenzione anche a cosa combinano i due rimasti soli sulla riva mentre il pastore è in acqua con il terzo.

COME FA IL PASTORE A TRASPORTARE LA PECORA, IL CAVOLO E IL LUPO, TUTTI E TRE SANI, SALVI E... NON MANGIATI?

