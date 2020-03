Indovinare è… questione di logica!

Stampa

Per risolvere gli indovinelli cosa occorre? La logica! Ecco per voi tanti quesiti (quasi) impossibili! Un consiglio: provate a risolverli prima di sbirciare le soluzioni!

Indovinelli di logica (con soluzioni)

Abbiamo scelto per voi tre indovinelli difficili – ma non troppo – per cominciare.

1 - Anemoni e stelle alpine

Avete 50 anemoni, 50 stelle alpine e due cesti di vimini. Come dividete i fiori tra i due cesti per avere la più alta probabilità, pescando un fiore da un cesto e uno dall’altro, che siano entrambi anemoni?

2 - Il giardiniere "magico"

Un giardiniere deve partire per una settimana di vacanza durante l’estate ma deve organizzarsi per innaffiare i suoi fiori, che non sopravviverebbero al caldo estivo senza ricevere l’acqua almeno due volte la settimana. Nel luogo in cui abita non c’è nessuno che può aiutarlo e il giardiniere non ha alcun impianto automatico per irrigare. Poi compie un’azione – una soltanto – che gli fa tirare un sospiro di sollievo, prepara le valige e parte. Al suo ritorno, i fiori sono più rigogliosi che mai. Che azione ha compiuto?

3 - Le foglie

Sei in una grotta, al buio. Hai con te 40 foglie che hanno il lato superiore verde e quello inferiore azzurro. Purtroppo, entrambi i lati delle foglie sono lisci ed è impossibile riconoscere il lato verde e quello azzurro al tatto. Delle 40 foglie, 10 sono girate con il lato azzurro verso l’alto e le altre 30 con quello verde verso l’alto. Come puoi dividerle se devi uscire dalla grotta con due mazzetti con lo stesso numero di foglie che abbiano il lato azzurro verso l’alto?

Soluzioni

1 - Nel primo cesto mettiamo soltanto un anemone, nel secondo 49 anemoni e 50 stelle alpine. Così avremo il 100% delle probabilità di pescare un anemone dal primo cesto e poco meno del 50% di pescarlo dal secondo.

2 - Durante la settimana di vacanza ha piovuto almeno due giorni. Il giardiniere, prima di partire, ha consultato le previsioni del tempo e vedendo un’alta probabilità di precipitazioni si è rasserenato.

3 - Prendi dieci foglie che costituiranno il primo mazzetto, poi le giri tutte. Le altre 30 le tieni così come sono. Poi puoi uscire tranquillo.

Indovinelli di logica molto difficili (con soluzioni)

Tre indovinelli logici ancora più difficili, ma non vi preoccupate: come al solito sotto trovate le soluzioni alla fine!

4 - I tre interruttori

Fuori da una stanza chiusa ci sono tre interruttori, tutti spenti. Uno soltanto comanda la lampadina che si trova all'interno della stanza. Rimanendo fuori, senza la possibilità di sapere cosa accade dentro, si possono azionare gli interruttori a piacimento. Per una volta, e soltanto una, si può poi entrare nella stanza e fare le verifiche desiderate. Dopo di ciò, bisognerà uscire dalla stanza e indicare, con sicurezza, quale dei tre interruttori comanda la lampadina. Come è possibile farlo?

5 - I bicchieri

Hai organizzato una festa e arrivano i tuoi amici assetati. Il primo ti chiede mezzo bicchiere di acqua. Il secondo te ne chiede un quarto. Il terzo amico ti chiede 1/8 di bicchiere di acqua. Al quarto, infine, basta solo 1/16 di bicchiere. Quanti bicchieri di acqua interi ti servono per dissetarli tutti?

6 - Quanti anni ha Diofanto?

Diofanto di Alessandria fu un matematico greco antico, considerato il padre dell’algebra. Prova a indovinare la sua età in base al seguente indovinello: Dio gli concesse la giovinezza per un sesto della sua vita. Poi, dopo un altro dodicesimo di vita, la barba cominciò a crescere. Dopo dopo un settimo si sposò e finalmente dopo cinque anni ebbe un figlio che, ahimè, appena raggiunta la metà degli anni di vita del padre, morì. Dopo 4 anni, anche Diofanto raggiunse il termine della sua vita. Quanto visse?

(Per la soluzione bisogna ricorrere a un’equazione di primo grado con incognita, quindi molti di voi dovranno rivolgersi a un genitore – sempre che si ricordi le equazioni! – o a un fratello o una sorella più grandi).

Soluzioni

4 - Si accende un interruttore e lo si lascia acceso per un po' di tempo. Poi lo si spegne, se ne accende un altro e si entra subito nella stanza. Se la luce è accesa, l'interruttore collegato è ovviamente l'ultimo azionato. Se la luce è spenta e la lampadina è calda l'interruttore collegato è il primo, che è rimasto acceso per un po'. Diversamente, l'interruttore giusto è il terzo che non avete ancora toccato.

5 - Uno solo: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 = 1

6 - Poniamo che X sia l’età di Diofanto da individuare, il problema si traduce nell’equazione: 1/6 di X + 1/12 di X + 1/7 di X + 5 + 1/2 di X + 4 = X. La soluzione è 84.

