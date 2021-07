Indovinelli facili (ma divertenti)

Stampa

Avere una mente "fresca" e scattante è importante non solo per andare bene a scuola, ma soprattutto per essere pronti a risolvere i tanti problemi (grossi o piccoli che siano) che capitano nella vita di tutti i giorni. Anche il cervello però deve essere allenato e gli indovinelli - perfino quelli più semplici - sono un ottimo modo per esercitare il pensiero e, al tempo stesso, divertirsi un mondo! Ecco dunque alcuni indovinelli facili (con soluzione) per giocare con la mente.

INDOVINELLI FACILI

1 - Cos'è quella cosa che può ce n'è e meno vedi?

- Cos'è quella cosa che può ce n'è e meno vedi? 2 - Parlo tutte le lingue, ma ti rispondo sempre con la tua. Cosa sono?

- Parlo tutte le lingue, ma ti rispondo sempre con la tua. Cosa sono? 3 - Spesso si tuffa, ma raramente si bagna. Chi è?

- Spesso si tuffa, ma raramente si bagna. Chi è? 4 - É così delicato che se parli, lo rompi. Cos'é?

- É così delicato che se parli, lo rompi. Cos'é? 5 - Si trova in bagno e in cucina, a volte perde, ma non vince mai. Di cosa sto parlando?

- Si trova in bagno e in cucina, a volte perde, ma non vince mai. Di cosa sto parlando? 6 - Tu prima apri la porta e poi entri, lei prima entra e poi apre la porta...

- Tu prima apri la porta e poi entri, lei prima entra e poi apre la porta... 7 - Cos'è quella cosa che quando non c'é nessuno vuole ma che quando c'è nessuno vuole perderla?

- Cos'è quella cosa che quando non c'é nessuno vuole ma che quando c'è nessuno vuole perderla? 8 - S'imbocca sempre, ma non mangia mai. È...

- S'imbocca sempre, ma non mangia mai. È... 9 - Sembra strano, ma più lo guardi e meno vedi. Cos'è?

- Sembra strano, ma più lo guardi e meno vedi. Cos'è? 10 - Sono in tutto e sono in niente. Cosa sono?

- Sono in tutto e sono in niente. Cosa sono? 11 - Se vuoi usarlo... prima lo devi rompere!

- Se vuoi usarlo... prima lo devi rompere! 12 - Lo si può prendere, ma mai lanciare. Cos'é?

- Lo si può prendere, ma mai lanciare. Cos'é? 13 - Si spoglia, ma solo quando fa freddo...

- Si spoglia, ma solo quando fa freddo... 14 - Anche se è piena, non trabocca mai. Cos'é?

- Anche se è piena, non trabocca mai. Cos'é? 15 - Più è nera, più è pulita

INDOVINELLI FACILI: RISPOSTE

1 - Il buio

- Il buio 2 - L'eco

- L'eco 3 - Il portiere

- Il portiere 4 - Il silenzio

- Il silenzio 5 - Del rubinetto

- Del rubinetto 6 - È la chiave

- È la chiave 7 - La guerra

- La guerra 8 - ... la curva

- ... la curva 9 - Il sole

- Il sole 10 - La lettera "T"

- La lettera "T" 11 - L'uovo

- L'uovo 12 - Il raffreddore

- Il raffreddore 13 - È l'albero

- È l'albero 14 - La luna

- La luna 15 - La lavagna

INDOVINELLI FACILI IN RIMA

Siamo piccoli e verdini,

siamo tondi e fratellini,

stiamo dentro ai baccelli

e ci chiamano...

siamo tondi e fratellini, stiamo dentro ai baccelli e ci chiamano... Indovina bambinello.

io ti faccio brutto o bello,

sorridente oppur piangente,

come sei o come vuoi.

Indovinami, se puoi…

io ti faccio brutto o bello, sorridente oppur piangente, come sei o come vuoi. Indovinami, se puoi… Per la casa e la campagna

ti sta accanto e ti accompagna.

Se la pesti non si lagna;

passa l’acqua e non si bagna.

Cosa è?

ti sta accanto e ti accompagna. Se la pesti non si lagna; passa l’acqua e non si bagna. Cosa è? Dalla cuoca cucinato

Dal meccanico svitato

Da chi gioca son lanciato.

Chi sono? Hai indovinato?

Dal meccanico svitato Da chi gioca son lanciato. Chi sono? Hai indovinato? Rosa rosetta

nell’umida gabbietta

saltella qua e là,

il suo nome chi lo sa?

INDOVINELLI FACILI IN RIMA: RISPOSTE

I piselli

Lo specchio

L'ombra

Il dado

È la lingua

