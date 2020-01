Dieci nuovi indovinelli difficili (con soluzione)

Stampa

Pronti a spremervi le meningi? Di seguito dieci indovinelli difficili con soluzione per mettere alla prova le vostre capacità di ragionamento. Ma non preoccupatevi, per tutti (sotto) c'è la soluzione!

INDOVINELLI DIFFICILI (CON SOLUZIONE)

Dal sito Internet “Pensieri e Parole” abbiamo scelto tre indovinelli per cominciare ad allenarci.

1 - La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono?

2 - Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono?

3 - Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro. Chi sono?

SOLUZIONI

1 - La candela!

2 - I piedi.

3 - L’uovo.

INDOVINELLI DIFFICILI BREVI (CON SOLUZIONE)

Ed eccone alcuni un po' più brevi con cui fare bella figura in spiaggia o al ritorno a scuola. Una volta trovate le soluzioni, ovviamente!

4 - Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cosa?

5 - Si saluta solo se si è alzata, cos’è?

6 - Anche se è unico, ce ne sono tanti. Di che cosa?

SOLUZIONI

4 - L'uovo.

5 - La bandiera.

6 - I sensi unici in città.

ENIGMI DIFFICILISSIMI (CON SOLUZIONE)

7 - L'orco e la principessa

Una principessa viene rapita da un orco e un cavaliere corre a salvarla. L’orco indica al cavaliere due porte e spiega: “In una c’è la principessa, nell’altra una tigre affamata”. Sulla porta di sinistra c'è un cartello che dice “In questa porta c’è la tigre”. Sulla porta di destra un altro cartello recita: “In una porta c’è la principessa”. L’orco aggiunge: “Solo uno dei cartelli è vero”. In quale porta c’è la principessa?

8 - Il re e il contadino

Un re decide di offrire una grande somma di denaro al suddito che gli racconti una bugia “intelligente”. Davanti al re sfilano decine di persone: c'è chi narra di essere stato sulla Luna e chi di essere in grado di attraversare il fuoco senza bruciarsi, ma il re non è soddisfatto da nessuna di queste bugie. Alla fine arriva un contadino poverissimo e, dopo averlo ascoltato, il re gli consegna il premio. Cosa ha detto il contadino?

9 - Il bivio

Un bivio porta a due paesi diversi: in uno ci sono solo persone che dicono la verità, nell’altro solo persone che mentono. Un viandante vuole sapere qual è il paese della verità e, incrociando un uomo che sta venendo da uno dei due paesi, glielo chiede. Che domanda gli fa per sapere con certezza qual'è il paese della verità?

10 - Il paese dei ladri

In un paese tutti gli abitanti sono ladri. Non si può camminare per strada con degli oggetti senza che vengano rubati. L’unico modo per spedire qualcosa senza che venga rubato è di metterlo in una cassaforte chiusa con un lucchetto, che è l’unica cosa che in questo paese non viene rubata (mentre le casseforti aperte e i lucchetti vengono rubati). Alla nascita, ogni abitante riceve una cassaforte e un lucchetto di cui possiede l’unica copia della chiave. Ogni cassaforte può essere chiusa con più lucchetti ma la chiave non è cedibile e non può essere portata fuori casa perché verrebbe rubata. Inoltre, non si può in alcun modo fare una copia delle chiavi. Come può un abitante di questo paese spedire il regalo di compleanno a un proprio amico?

SOLUZIONI

7 - La principessa sta nella porta con scritto “C’è la tigre”. L’altro cartello (“In una delle due porte c’è la principessa”) è infatti inequivocabilmente vero quindi il cartello “C’è la tigre” è falso.

8 - Il contadino dice che il padre del re, defunto, gli doveva una grandissima somma di denaro. Se il re ammette che questa è una bugia, deve dargli la somma; se invece la accetta come realtà, deve per forza rifondere il suddito del denaro.

9 - Al viandante è sufficiente chiedere: "portami al tuo paese". Nel caso in cui l'uomo dica la verità, infatti, lo poterà proprio nel paese desiderato. Se mente, lo porterà comunque nel paese della verità.

10 - Chi la porta mette il proprio lucchetto, chi la riceve mette anche lui un lucchetto e la rispedisce al mittente, che apre il suo lucchetto. Quindi la riconsegna al destinatario che apre il proprio lucchetto.