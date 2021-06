Indovinelli brevi ma difficili: riesci a risolverli?

Stampa

Shutterstock

Gli indovinelli, più sono difficili... E più sono belli!

La frase in rima è un po' banale, ma esprime una grande verità: gli enigmi e i rompicapo più complicati soni anche quelli che ci regalano maggiori soddisfazioni una volta risolti. Ecco dunque alcuni indovinelli particolarmente impegnativi da risolvere facendo lavorare il cervello e, perché no, il pensiero laterale.

Prova a risolverli senza sbirciare la soluzione!

INDOVINELLI BREVI MA DIFFICILI

1 - Quando passo io, devi toglierti il cappello. Chi sono?

2 - Vederla si può appena se n'è andato, e ti dice che lui di lì è passato

3 - Cos'è quella cosa che tocca solo una persona ma ne unisce ben due?

4 - Non ho piedi, non ho mani, non ho né zampe e non ho ali, eppure mi arrampico fino al soffitto e salgo sopra i tetti. Cosa sono?

5 - Posso avere una testa, ma non ho mai un corpo. Cosa sono?

6 - Quando ci sei dentro, si accorcia davanti e si allunga di dietro. Cos'é?

7 - Se lo hai lo puoi condividere, se lo condividi non lo hai più. Cos'è?

8 - Rimane sempre in un angolo ma viaggia in tutto il mondo. Cos'é?

9 - Quali animali mangiano con la coda?

10 - Chi la fa, la vende. Chi la compra non la usa. Chi la usa non lo sa. Che cos'è?

11 - Quale parola inizia per "B" e contiene una sola lettera?

12 - Quale tavola non ha le gambe?

13 - Non mi puoi annegare in acqua né bruciare nel fuoco. Cosa sono?

14 - Quando hai bisogno di me, mi butti via. Quando non hai bisogno di me, mi riporti indietro. Cosa sono?

15 - Cos’è che ti tiene in vita e si vede solo d’inverno?

INDOVINELLI BREVI MA DIFFICILI: SOLUZIONI

1 - Il pettine

2 - L'orma

3 - La fede nuziale

4 - Il fumo

5 - Una moneta

6 - La strada

7 - Un segreto

8 - Il francobollo

9 - Tutti: nessun animale si leva la coda prima di mangiare!

10 - La bara

11 - Busta

12 - La tavola periodica

13 - Il ghiaccio

14 - L'ancora

15 - Il fiato