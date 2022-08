12 indovinelli difficili (con soluzione) da risolvere

Stampa

12 indovinelli tutti per te! Che si tratti di giochi facili, difficili o divertenti, il risultato rimane lo stesso, perché tutti questi rompicapo aiutano a sviluppare il ragionamento. Vedrai che alcuni enigmi hanno soluzioni un po' più difficili da trovare, altri sono i classici dell'infanzia mentre altri ancora avranno soluzioni molto più ovvie. Sei pronto per una nuova challenge? E allora che la sfida abbia inizio!

Le soluzioni agli indovinelli le troverai alla fine dell'articolo

1. Io sono qualcosa che ti appartiene ma che le persone usano più di te, chi sono?

2. Cresco senza essere vivo. Non ho un polmone, ma ho bisogno di aria per vivere. L'acqua, anche se non ho bocca, mi uccide, chi sono?

3. Quando sono a pezzi sono più utile di quando non lo sono, chi sono?

4. Sono un dispositivo che vibra e ruota, mi metto in bocca circa 3 volte al giorno e sono alto 15 cm, chi sono?

5. Sono un mese in cui le persone dormono meno, chi sono?

6. Entro in bocca forte e grosso, ma esco morbido e piccolo, chi sono?

7. Ho un fiocco e sono di legno, chi sono?

8. Mi alzo quando sono felice, ma sono più piccolo degli altri, chi sono?

9. Il signor e la signora Bianchi hanno 6 figli. Hanno tutti una sorella, quante persone ci sono in questa famiglia?

10. Sono grande quando sono giovane e piccolo quando sono vecchia. Illumino la vita e il vento è il mio più grande nemico. Che cosa sono ?

11. Davide e Pietro stanno giocando a scacchi. Hanno giocato 5 partite, ma entrambi ne hanno vinte 3, come è possibile?

12. Sono circondato da capelli e sono nel mezzo. Ho un'apertura che puoi vedere che si apre e si chiude, chi sono io?

Soluzioni

1. Il tuo nome 2. Fuoco 3. Un uovo 4. Uno spazzolino elettrico 5. Febbraio perché ha meno giorni 6. Gomma da masticare 7. Violino 8. Il pollice 9. Nove persone perché ogni figlio ha la stessa sorella: 6 figli, 1 figlia e due genitori. 10. Una candela. 11. Perché giocano contro altre persone 12. Un occhio

Hai trovato difficili questi 12 indovinelli?

Se vuoi mandaci i tuoi, li pubblicheremo!