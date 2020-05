FJ Lab di disegno: creiamo un’illusione ottica (VIDEO)

Stampa

L'illusione ottica è quel fenomeno che riesce a beffare l'occhio umano, facendoci vedere cose che in realtà non esistono: immagini in movimento che in realtà sono perfettamente immobili, oggetti di grandezze diverse e che invece sono assolutamente uguali... Insomma, un bel trick per i nostri sensi, che, anche se molto efficienti, funzionano seguendo dei processi piuttosto rigidi e dunque sono facilmente ingannabili!

Sicuramente tutti noi ci siamo imbattuti almeno una volta nella vita in una di queste illusioni, ma stavolta proviamo a crearne noi una. È più facile di quanto si pensi: basta usare sapientemente linee e colori...

Guarda il nostro video e scopri come creare un'illusione ottica!

