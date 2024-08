I nomi più strani e assurdi dati ai bimbi. E i più diffusi e belli

Da Google e app

Può sembrare strano, ma la tecnologia, per alcuni, è una vera ragione di vita. Lo prova il fatto che 4 genitori, in Italia, hanno chiamato il loro bimbo Apple (mela, in inglese), come il produttore del famoso tablet iPad.

Si pesca alla grande, invece, dai nomi delle star, dei personaggi cinematografici o dei semplici famosi. È il caso di genitori che hanno chiamato i figli Belen (nome in voga da anni), Rihanna e perfino Thor e Xena, come la principessa. Qualcuno ha perfino provato a chiamare il proprio bimbo Zeus, come il dio dell'Olimpo greco.

Due anni fa ben 12 mamme e papà hanno chiamato la loro figlia Summer (estate, in inglese), 14 hanno optato per Vita e 5 per Oceano. In quest'ultimo caso l'elenco dell'Istat non specifica se sia un nome dato a femmine o a maschi.

Ci sono anche nomi normali

Nell'elenco dei nomi “normali”, la vittoria italiana del 2013 va a Francesco (al primo posto da ben 13 anni), seguito da Alessandro, Andrea, Sofia, Giulia e Aurora.

In caduta libera, invece, nomi che negli anni passati sono stati popolari. Per esempio Alberico, Tiziano, Tiziana, Enrica, Addolorata, Carmelo e Concetto.

Il nome più in voga è Elsa, con circa 50 bimbe all'anno chiamate così. Secondo voi per quale motivo? ;)

Originali a tutti i costi

Passiamo ora ai nomi più strani e assurdi. Qui il gioco si fa davvero duro perché, anche se i bimbi chiamati con i nomi che seguono si contano sulle dita di una mano, si tratta di nomi decisamente impegnativi. Eccoli, in ordine alfabetico:

Abbondanzio, Aza, Berengario, Cremenzio, Evodio, Ghita, Lidania, Manetto, Maruta, Zosima.

Nonostante siano nomi eccentrici la loro origine è spesso colta, derivano infatti dalla lingua greca o latina. E il loro significato altrettanto nobile. Tuttavia, ammettiamolo, sono davvero difficili da portare.

Viva l'America

All'estero la situazione non migliora di molto. Negli Stati Uniti, per esempio, i genitori ci vanno giù pesanti. Ecco la lista dei 10 nomi americani più assurdi tratta dal sito babycenter.com.

1) Pawk

2) Siri (il nome di una funzione speciale dei telefonini Apple)

3) Mac (i computer costruiti da Apple)

4) Google (il più importante motore di ricerca su internet)

5) Hashtag (un tipo di comando per usare i social network, per esempioTwitter)

6) Link (le parole e le frasi su cui cliccare nei siti web)

7) J'adore (è il nome di un profumo)

8) Jedi (un personaggio della saga di Guerre Stellari)

9) Burger (se gli mettete davanti il suffisso ham-, che cosa ottenete?)

10) Turbo (il protagonista del film Cars, motori ruggenti)

Sono nomi che vengono dal mondo dei videogiochi, del cinema, dei computer o di oggetti. E, ne siamo certi, potrebbero non essere molto amati dai piccini che dovranno passare la vita con nomi tanto strani. Voi chiamereste vostro figlio con uno di questi 10 nomi?