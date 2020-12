Giochiamo con Geronimo Stilton: la lettera segreta di Natale

Stampa

Geronimo Stilton e Alina ci hanno inviato questa lettera di Natale per voi. Purtroppo in redazione non siamo tanto esperti di alfabeto fantàsico. Potete darci una mano a decifrarlo? Nella prossima foto troverete l'alfabeto completo....

Natale è ormai arrivato e da Topazia, il suo cittadino più illustre ha voluto inviare un messaggio speciale a tutti i lettori di Focus Junior: già, proprio così, il simpaticissimo Geronimo Stilton vi ha mandato una lettera di Natale... E un gioco davvero speciale!

LA LETTERA DI GERONIMO STILTON

Cari bocconcini di grana, sta arrivando il Natale! La città si riempie di luci, addobbi e canzoni natalizie. Anche se saranno delle festività un po’ diverse dal solito, sono sicuro che voi, miei cari amici, saprete rallegrare il mondo con i vostri sorrisi e i vostri racconti pieni di fantasia e immaginazione.

Io, ad esempio, amo tantissimo aspettare la mezzanotte leggendo favole che mi trasportano sulle ali della fantasia... A volte è l’Isola-Che-Non-C’è, a volte è il Regno di OZ, a volte il Paese delle Meraviglie. Ma c’è un posto incantato, in cui amo particolarmente andare per incontrare i miei amici. Vi viene in mente quale? Bravissimi! Il Regno della Fantasia!

Ci sono stato anche pochissimi giorni fa e infatti, nella gallery qui sopra, troverete un messaggio che Alina mi ha affidato proprio perché arrivasse a voi: vi indicherà la strada per scoprire il nostro più grande augurio, non solo per il Natale… Ma state attenti: è in alfabeto fantàsico! Dovete tradurlo e risolvere l’indovinello!

E ora, prima di salutarvi, vi svelo il mio di segreto per vivere una festa stratopica come quella che sta per arrivare: basterà avere un pensiero speciale di affetto per le persone a cui vogliamo bene (anche quelle lontane) e, ve lo assicuro, loro lo sentiranno! Sì sì, proprio lì, nei loro cuori, ovunque siano! E così, a loro volta, saranno pieni di gioia e sapranno donare un sorriso a chi li circonda… Se faremo tutti così, creeremo una bellissima ghirlanda di affetto, e sarà l’addobbo più bello per questi giorni di festa!

Buon Natale, care amiche e cari amici, e un topoloso saluto a tutti i vostri cari!

P.S: Ah, dimenticavo… Non scordate di lasciare biscotti e una bella tazza d'infuso al gorgonzola per Babbo Natale: ho scoperto che lui lo adora… proprio come me! Squiiit!

Guarda anche il video-saluto di Geronimo Stilton ai focusini!