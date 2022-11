Giochi per ragazze | I 15 migliori a cui giocare

Stampa

Pixabay

Esistono giochi per ragazze e giochi per ragazzi? Mentre continuiamo a porci questa domanda, la cui risposta è molto più complicata di quanto possiamo pensare, diamo un’occhiata all’offerta di giochi online per ragazze, app per ragazze e altri prodotti online che hanno un target femminile. Niente vieta, ovviamente, anche ai maschietti di giocarci, ma qui parliamo di giochi di moda, con animali o rompicapo letterari!

Giochi per ragazze gratis

Le app di giochi online per ragazze sono tantissime e molte tra queste sono addirittura gratuite! È possibile rilassarsi, allenare il cervello, divertirsi o anche imparare qualcosa giocando con delle app ben fatte e a costo zero. Attenzione però: molte app di giochi online hanno degli acquisti “in app”, cioè si possono comprare vite, monete, abiti o altro spendendo un po’ di soldi!

I giochi on line firmati “King”

Tra le app gratuite di King (con cui è possibile giocare anche in rete, sfidandosi con altri giocatori) tre sono conosciutissime. La prima è Candy Crush Soda, un rompicapo tratto dalla saga di Candy Crush in cui l'obiettivo principale è liberare gli orsacchiotti intrappolati sotto i quadratini colorati. La seconda, molto simile, è Farm Heroes Saga, con un'ambientazione “country” in cui le combinazioni si fanno con carote, cipolle e altre verdure. La terza è Bubble Witch Saga, ormai arrivata alla sua terza edizione e ispirata al gioco Puzzle Bubble che alla fine degli anni Ottanta faceva impazzire le mamme di oggi!

App di giochi per cucinare

Le bambine e le ragazze che amano cucinare possono divertirsi a scoprire ricette, far esplodere pentole, bruciare tacchini e molto altro ancora grazie alle tantissime app di giochi di cucina. Ce ne sono davvero per tutte le età, disponibili per tutti i sistemi operativi. Le migliori? Pazza Cucina - Gioco del cuoco, in cui si prepara, cucina e serve cibo da tutto il mondo. Oppure Cooking Mama, Let's cook, un gioco di cucina in cui si può arrivare persino ad aprire un proprio ristorante. O ancora, un’app amatissima dagli utenti è Word chef, che permette di cucinare piatti da tutto il mondo.

Giochi on line con animali

Alzi la mano chi non adora gli animali! Ecco perché esistono così tante app dedicate proprio al gioco con simpatici e teneri animaletti. Tra i giochi per ragazze più conosciuti ci sono per esempio Littlest Pet Shop, che permette di collezionare animali domestici (o quasi), My Little Pony, ispirato al cartone animato, ma anche Pou, un animaletto che ha bisogno di cure (un po’ come le ragazze degli anni Novanta si prendevano cura dell’amatissimo Tamagotchi!).

App di Trivial Pursuit

Se volete tenere allenata la memoria e arricchire il vostro bagaglio culturale, Trivia Crack è il gioco che fa per voi: ispirato al gioco da tavolo “Trivial Pursuit”, contiene domande di Storia, Geografia, Arte, Sport, Scienza, e Spettacolo con cui è possibile sfidare i propri amici.

Giochi di moda per ragazze

Molte ragazze sono appassionate di moda e non è difficile quindi trovare giochi per ragazze che parlino proprio dell’universo fashion! Una delle app più scaricate dalle amanti della moda è Fashion Icon, in cui si possono indossare i panni di una giovane stella della moda appena arrivata a Parigi e pronta a farsi strada in questo mondo. Un migliaio le diverse combinazioni di abiti, pettinature, trucchi e gioielli con cui ottenere un look unico. Per chi invece preferisce truccarsi senza sporcarsi, eccone un gioco online di make up scaricato da milioni di persone in tutto il mondo: Make-Up Girls, in cui si possono scegliere trucchi e acconciature per diversi personaggi.

Giochi online per ragazze

Esistono anche piattaforme in cui trovare tantissimi giochi rivolti alle ragazze, come per esempio Giochibambini, Girlsgogames e Giochiperragazze. Su questi siti, rigorosamente in lingua italiana, si può scegliere il gioco non solo in base ai propri gusti, ma anche all’età e al tema. Vere e proprie miniere di giochi online per ragazze aggiornate costantemente con nuove uscite, nuove versioni e altre novità.

Chi l’ha detto che i videogiochi sono una cosa per ragazzi? Anche i giochi per ragazze sono molto diffusi online, e poi ricordiamolo: niente vieta alle bambine e alle ragazze di giocare a ciò che è considerato da maschio, e viceversa!