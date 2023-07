Giochi estivi: il volàno

Stampa

II volàno era costruito con una piuma di uccello infilata in un tutolo, cioè la parte interna della pannocchia. Quando in cascina le donne spennavano i polli, i bambini utilizzavano le penne per costruire il volàno.

Il nome esatto è "badminton". Noi italiani lo chiamiamo volàno. E la cosa interessante è che questo gioco si può fare all'aperto e, soprattutto, in spiaggia. Il gioco consiste nel colpire con la racchetta una "pallina", chiamata appunto volàno, facendole oltrepassare una rete. Il volàno va ribattuto "al volo" dall'avversario da una metà all'altra del campo.

È un po' come il tennis - anzi, probabilmente ne è un antenato - ma con una pallina speciale!

Per essere dei buoni giocatori di volàno occorre essere agili e soprattutto riuscire a intuire ogni mossa dell'avversario. La cosa più spettacolare e divertente del gioco è la velocità con cui avvengono gli scambi e i recuperi, visto che si tratta di una "pallina" leggerissima che vola davvero!

Ci si può sfidare in due o a coppie. Ogni giocatore o coppia prende posizione su un lato della rete, su un campo rettangolare delimitato da linee. Lo scopo del gioco è di colpire il volàno usando la racchetta, facendolo passare sopra la rete in modo che l'avversario non riesca a rispedirlo indietro prima che tocchi terra. Il volàno, cadendo, non deve però atterrare al di fuori dei limiti del campo.

Ogni volta che il giocatore o la coppia riescono a far cadere a terra il volàno, nel campo dell'avversario, guadagnano un punto. Il primo giocatore o coppia che ottiene 21 punti vince un set (sul 20 pari si può proseguire finché non si hanno 2 punti di vantaggio). Una partita di volàno può durare qualsiasi numero dispari di set (normalmente 3). Vince il giocatore o la coppia che ha conquistato più della metà dei set.

II volano era costruito con una piuma di uccello infilata in un tutolo. Quando in cascina le donne spennavano i polli, i bambini utilizzavano le penne per costruire il volano. Per fare il volano, ora, si possono anche usare un collo di bottiglia di plastica, delle foglie di pannocchia e delle piume oppure una monetina. Il gioco consiste nel lanciarsi il volano con delle racchette speciali attraverso una rete.

Costruiamo il volàno

Un kit da volàno, composto da due racchette e una coppia di volàni, si può acquistare con circa 7/8 euro. Volendo, però, se siete amanti del fai da te potete costruire voi stessi la racchetta e il volàno. La racchetta può essere fatta unendo a una paletta da spiaggia un setaccio (tipo quello che usava la nonna per filtrare la farina). Per fare il volàno, invece, si possono usare un collo di bottiglia di plastica unito a foglie di pannocchia o a delle piume. Oppure potete attaccare delle piume a una monetina,