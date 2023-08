Giochi estivi | Acchiappa il pesce!

Stampa

Chi va in spiaggia... piglia pesci. Impariamo a giocare ad "Acchiappa il pesce"!

COME SI GIOCA

A casa ritaglia 10 sagome a forma di pesce per ogni partecipante, tutte uguali e lunghe circa 20 cm, ricavate da cartoncini di colore diverso. Se volete, cliccate sul link per aprire l'articolo di Focus Junior dedicato ai pesci d'aprile e scaricate, stampate e ritagliate le sagome già pronte.

Ogni giocatore si lega uno spago lungo circa due metri intorno alla vita alla cui estremità fissare uno dei suoi pesci per la coda. Le "riserve" di pesci vanno infilate nell'elastico del costume. Al via tutti sarete contro tutti!



Lo scopo è quello di riuscire a strappare il pesce agli avversari calpestandolo con i piedi. Quando un giocatore perde il suo pesce, deve fermarsi e sostituirlo con uno di quelli che ha in "riserva". Semplice? Non proprio! Perché quando hai conquistato il pesce devi fermarti a raccoglierlo e rischi tu stesso di essere derubato! Quindi occhio alle spalle!

Chi vince?

Vince il giocatore che, entro il tempo stabilito (mettiamo 10 minuti per volta), è riuscito a salvare più pesci e a non farseli rubare!