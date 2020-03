Giochi di logica per allenare la mente

Stampa

É vero che si può allenare la mente? Geni come Mozart e Leonardo da Vinci sono nati “menti superiori” o lo sono diventati nel corso della loro vita? La maggior parte degli studi dà la stessa risposta: il genio non è un dono di pochi fortunati. Le persone che hanno capacità eccezionali le hanno acquisite con fatica, impegno e dedizione. Insomma, per diventare una persona di talento servono queste caratteristiche: capacità di appassionarsi alle cose, impegno costante e tolleranza alle frustrazioni, cioè la capacità di rimettersi in corsa dopo una sconfitta.

Nessuna magia, dunque, ma pratica e perseveranza perché più ci esercitiamo a usare il cervello, più lo usiamo bene. L’inventore della lampadina, Thomas Edison, diceva: «Il genio è l’uno percento ispirazione e il 99% sudorazione». Cioè fatica.

Dunque per diventare dei cervelloni, serve allenare la mente. E ovviamente con Focus Junior lo si può fare, divertendosi! Ecco qualche piccolo trick logico per allebare le diverse intelligenze del nostro cervello. Riesci a risolverli tutti?

GIOCHI PER ALLENARE LA MENTE

1) Mario, Silvio e Gabriele fanno una gara di nuoto, ciascuno scegliendo uno stile diverso. Provate a stabilire la classifica finale sapendo che:

- Chi ha nuotato a rana è arrivato ultimo

- Silvio ha nuotato a dorso

- Gabriele non ha vinto

- Uno di loro (ma non è Mario) ha scelto lo stile libero

2) Gli euro sono suddivisi in sette banconote e otto monete. Sommate il valore totale delle sette banconote al totale delle otto monete. Avrete un numero molto particolare...

3) Trovate la parola che ha una stretta relazione con i cinque termini elencati qui sotto.

- Larga

- Stretto

- Mezza

- Camicia

- Manica

4) Un altissimo grattacielo ha 50 piani. Al piano terra abitano 10 persone, e ogni piano successivo è abitato da 5 persone in più rispetto al precedente. A quale piano del grattacielo l'ascensore viene chiamato più di frequente?

5) Un negozio lancia un'offerta, vendendo insieme uno zaino e un astuccio al costo di 110 euro. Ora, se l'astuccio costa 100 euro in meno dello zaino, quanto costerebbero da soli i due oggetti?

6) Sul muro di un palazzo abbandonato spunta una macchia di muffa. Ogni giorno questa macchia raddoppia le sue dimensioni e in dieci giorni ha ricoperto l'intero muro. Ma quanti giorni ci sono voluti alla macchia per occupare solo metà del muro?

7) Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?

Sei riuscito a risolverli tutti? Se la risposta è no o vuoi solo verificare i tuoi ragionamenti, leggi le soluzioni in fondo all'articolo

SOLUZIONI

1) Primo è arrivato Silvio che ha nuotato a dorso, secondo Gabriele che ha scelto lo stile libero, terzo Mario che ha nuotato a rana.

2) Monete: 1c+2c+5c+10c+20c+50c+1€+2€ = 3,88 euro.

Banconote: 5€+10€+20€+50€+100€+200€+500€ = 885,00 euro Banconote + monete: 885,00 + 3,88= 888,88 euro.

3) La parola è manica. Infatti: “essere di “manica larga” vuol dire essere molto tollerante. Lo stretto della Manica. Una maglietta può essere a “mezza manica”. La manica della camicia. E infine si dice “avere un asso nella manica.

4) Ovviamente al piano terra!

5) L'astuccio costa 5 euro e lo zaino 105!

6) Nove giorni. Se al nono giorno la macchia di muffa ricopre metà del mero, al decimo, raddoppiando, l'ha coperto tutto.

7) Due chili. Tagliando in 2 il mattone, le 2 metà peseranno entrambe un chilo.