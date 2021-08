Gioca con Geronimo e Dante: il labirinto dantesco

Stampa

Anche ad agosto - quando tutti (o quasi) sono in vacanza - il nostro amico Geronimo Stilton ha in serbo una sorpresa per i focusini. Già, perché l'autore del libro Il mio amico Dante (Piemme), dedicato a Dante Alighieri, ha condiviso con noi una nuova divertentissima attività: il labirinto dantesco.

Il Sommo Poeta infatti ha bisogno del nostro aiuto per raggiungere la sua amata Beatrice: siete pronti per aiutarlo?

