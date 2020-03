FJ Lab: il trucco del bicchiere bucato

Stampa

Purtroppo non possiamo garantirvi l'ingresso ad Hogwarts, però possiamo proporre dei semplici trucchi di magia di sicuro effetto. E non serve nemmeno la bacchetta

Questo, ad esempio è uno dei giochi più antichi e conosciuti, fin dal Medioevo. Alcuni di voi, probabilmente, lo conosceranno con altri nomi ma siccome è un trucco fondamentale per ogni illusionista che si rispetti, anche se in erba, dovete saperlo eseguire alla perfezione.

Per questo trucco occorrono 3 bicchieri opachi, ossia non trasparenti e una certa "sveltezza" di mani. Poi seguite queste istruzioni.

COSA SERVE

3 tazze impilabili

4 palline

IL GIOCO DEL BICCHIERE BUCATO

Prima di iniziare il numero, senza che il pubblico vi veda (magari distraetelo raccontando una storiella o spiegando con entusiasmo quello che da lì a poco andrete ad eseguire), mettete una pallina nel bicchiere centrale. Poi impilate le tre tazze una sopra l’altra.

Iniziate il numero togliendo dalla pila il bicchiere inferiore. Capovolgetelo velocemente, ruotando il polso e appoggiatelo al tavolo. Capovolgete gli altri due bicchieri e siate veloci, per non far uscire la pallina! Poi mettete 3 palline davanti ai bicchieri.

Appoggiate la pallina centrale sulla tazza che sta nel mezzo, poi impilateci sopra le altre due tazze. Schioccate le dita e sollevate la pila: la pallina ha bucato la tazza, grande magia!