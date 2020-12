Chi ha inventato la tombola?

Stampa

Il gioco della tombola, con cui noi italiani ci divertiamo in famiglia a Natale è figlio della tombola napoletana e del gioco del lotto. Le sue origini risalgono infatti a trecento anni fa, al 1734, in seguito a uno "storico" litigio tra il re di Napoli, Carlo III di Borbone e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco.

A quell'epoca nel Regno delle due Sicilie, e soprattutto a Napoli, il gioco d'azzardo del lotto era particolarmente diffuso. E il re voleva renderlo legale per poter così incassare i tanti soldi spesi dal popolo con le scommesse.

Il frate, invece, si opponeva dicendo che la legalizzazione del gioco avrebbe allontanato ancora di più i fedeli dalla preghiera. Alla fine della disputa il re ebbe la meglio, tuttavia concordò con il frate che il gioco sarebbe stato sospeso durante le festività natalizie.

Ma i napoletani (e gli altri abitanti delle città del regno) non erano disposti a rinunciare a quel divertimento e continuarono a giocare al lotto... in famiglia!

I novanta numeri del lotto furono così messi dentro "panarielli" (appositi cestini di vimini) e vennero inventate le cartelle con i numeri disegnati per tenere conto delle estrazioni successive.

LA SMORFIA

In più, a ognuno dei novanta numeri della tombola fu attribuito un simbolo, spesso diverso da città a città, e a Napoli addirittura da quartiere a quartiere. E' così che nacque la famosa "Smorfia" napoletana. E il gioco pubblico del lotto divenne la tombola .

La parola tombola secondo alcuni verrebbe da tombolare (roteare o far capitombolare i numeri nel paniere), secondo altri verrebbe dalla parola tumulo, vista la forma a piramide dei panieri dell'epoca.