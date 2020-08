Chi ha inventato la Bottle flip challenge e come si gioca

Stampa

Ormai saprete tutti come si gioca alla bottle flip challenge ma vi siete mai chiesti Chi ha inventato la Bottle flip challenge?

L'inventore della bottle flip challenge si chiama Michael Senatore, ed è un ragazzo americano di 18 anni. Nel 2016, a 16 anni, Mike partecipò al talent show di fine anno organizzato dalla sua scuola, la Ardrey Kelly High School (Carolina del Nord, Usa), lanciando una bottiglia e facendola cadere sempre in piedi. Si era allenato per mesi, e decise di pubblicare un video, che in poco tempo divenne virale. Proprio grazie al video la bottle flip challenge si diffuse per tutta l'America e poi, durante l'estate, anche in Europa, Italia compresa.





Perché si chiama Water Bottle Flip Challenge?

Tradotto dall'inglese, la sfida (far ruotare (flip) una bottiglia d’acqua (water bottle) a mezz’aria. Tradotto dall'inglese, la challenge ) consiste nel) una) a mezz’aria.

Come si gioca alla Bottle flip challenge

Passaggio 1 Cosa vi serve

Prendete una bottiglia di plastica riempita d'acqua solo per un quarto, come in foto. Ciò consentirà alla bottiglia di ruotare più facilmente.



Passaggio 2: come tenere la bottiglia

Tenete il tappo con il pollice, l'indice e il medio. Piegate il polso verso il basso tenendo il braccio dritto.

Passaggio 3 : Lancio del la bottiglia

Fate scorrere il polso verso l'alto tenendo ben fermo il resto del braccio. Intanto, e lasciate andare la bottiglia.