Stampa

Sapreste dire quanti anni ha Barbie? Chi l'ha inventata e quali sono le origini del suo nome? Ve lo raccontiamo noi in questo articolo dedicato a una delle bambole più famose (e amate) della storia, tanto da farci un film campione di incassi! Ecco 5 curiosità su Barbie che forse non conosci.

Chi ha inventato Barbie?

Un giorno di oltre 60 anni fa l'americana Ruth Handler guardava la figlia giocare con delle bambole di carta, figurine ritagliate dalle foto delle riviste. Si accorse di quanto, alla piccola, piacesse dare alle bambole dei ruoli da adulti. Dovete sapere, infatti, che negli anni Cinquanta tutte le bambole avevano un corpo da bambina o da bambino, insomma, da bebè: la figlia di Ruth, con i suoi ritagli, stava capovolgendo completamente i ruoli. E così, a mamma Ruth venne l'idea di creare una bambola con il corpo da adulta: le bambine avrebbero potuto giocare a “fare le grandi”, non più le bambine. Ecco com'è nata Barbie!

Ruth ne parlò al marito Elliot (che con un socio aveva fondato quella che, negli anni successivi, sarebbe diventata la Mattel, colosso dei giocattoli), ma questi non era convinto e l'idea restò solo un sogno fino al 1956. In quell'anno, durante un viaggio in Svizzera, Ruth e Elliot videro la bambola che riproduceva Bild Lilli, un personaggio dei fumetti famoso a quei tempi in Germania e Svizzera. Lilli assomigliava moltissimo alla bambola immaginata da Ruth, così ne acquistarono alcune e le portarono con loro in America, dove le mostrarono al designer Jack Ryan, a cui chiesero di rielaborare il modello. Fu così che nacque la bambola più famosa al mondo.

Nome ed età di Barbie

Barbara Millicent Roberts (questo il nome completo della bambola), venne messa in vendita negli Usa il 9 marzo 1959: Barbie ha dunque compiuto 64 anni! Per tutti fu subito Barbie, diminutivo di Barbara, tra l'altro il nome della figlia di Ruth ed Elliot. La versione con il costume da bagno a righe costava 3 dollari (circa 2 euro e 70 cent) e ne furono vendute 350mila.

I giochi di Barbie

Nel 1964 a Barbie si aggiunse la sorella Skipper, seguita da Stacie (1992), Shelly (1995) e Krissy (dal 1999). Fino al 2004 Barbie è stata fidanzata con l'atletico Ken, che ha conosciuto nel 1961 sul set di un programma televisivo: dopo una breve rottura, sono tornati insieme. Tantissimi, anche online, i giochi di Barbie rivolti in particolare alle ragazzine.

I film di Barbie

Nella sua “vita” Barbie ha svolto centinaia di lavori interessanti, guidato ogni tipo di auto, indossato qualunque vestito alla moda e avuto 38 animali domestici! Infinita è anche la lista di film d'animazione che la vedono protagonista, cominciata nel 2001 con “Barbie e lo schiaccianoci”. Dato l'enorme successo del primo, negli anni si sono moltiplicati i seguiti, e ora lotta addirittura per il titolo di film con il maggior numero di sequel. Nel 2023, poi, la regista Greta Gerwig ha diretto Barbie, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, uno dei film più visti della storia del cinema, già simbolo del movimento femminista moderno.