20 Indovinelli difficili e divertenti (con risposta)

Stampa

Getty Images

Spremi le meningi, ecco, ce l’ho… la risposta è arrivata. Per te una selezione di simpatici e divertenti indovinelli pronti da proporre per una sfida a squadre con i tuoi amici, o per una caccia al tesoro. Alcuni indovinelli sono matematici altri di logica e ragionamento. Sei pronto? Buon divertimento!

Indovinelli difficili e divertenti

1- Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo. Cos'é?

Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo. Cos'é? 2- Più ne hai e meno temi...

Più ne hai e meno temi... 3- La somma dell’età di 5 uomini è 121. Tra 20 anni quale sarà la somma della loro età?

La somma dell’età di 5 uomini è 121. Tra 20 anni quale sarà la somma della loro età? 4- Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare.

Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare. 5- Nell'acqua nasce, nell'acqua nutre, ma vedendo l'acqua sparisce. Chi è?

Nell'acqua nasce, nell'acqua nutre, ma vedendo l'acqua sparisce. Chi è? 6- Quando passa lui ti devi togliere il cappello...

Quando passa lui ti devi togliere il cappello... 7- Qual è il numero che, diviso per la sua metà, dà il suo doppio?

Qual è il numero che, diviso per la sua metà, dà il suo doppio? 8- Più persone mi custodiscono e meno sono al sicuro. Cosa sono?

Più persone mi custodiscono e meno sono al sicuro. Cosa sono? 9- Marco ha due cestini identici. Il primo è riempito con 1 kg di sassi, il secondo con 1 kg di piume. Quale dei due cestini è il più pesante?

Marco ha due cestini identici. Il primo è riempito con 1 kg di sassi, il secondo con 1 kg di piume. Quale dei due cestini è il più pesante? 10- Vende prodotti freschi che nessuno mangia.

Vende prodotti freschi che nessuno mangia. 11- Esisto solo con la luce, con l'oscurità la mia vita subito finisce.

Esisto solo con la luce, con l'oscurità la mia vita subito finisce. 12 - È tutta buchi eppure piena d'acqua.

- È tutta buchi eppure piena d'acqua. 13- Lui ne ha 2, un cittadino ne ha 4 e un umano ne ha 3. Cosa sono?

Lui ne ha 2, un cittadino ne ha 4 e un umano ne ha 3. Cosa sono? 14- Ha un solo piede e porta il cappello giorno e notte senza mai toglierlo.

Ha un solo piede e porta il cappello giorno e notte senza mai toglierlo. 15- Non sente prurito, ma si gratta spesso e volentieri.

Non sente prurito, ma si gratta spesso e volentieri. 16- Parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi

Parla senza bocca, ti batte e non ti tocca, corre senza piedi, passa e non lo vedi 17- Belli o brutti li puoi fare, ma a nessuno li puoi mostrare

Belli o brutti li puoi fare, ma a nessuno li puoi mostrare 18- Più son caldo più son fresco, che fenomeno grottesco!

Più son caldo più son fresco, che fenomeno grottesco! 19- Quando si uniscono, separano.

Quando si uniscono, separano. 20- Cerco la terra e vado sempre nel mare, eppure non imparo mai a nuotare.

RISPOSTE AGLI INDOVINELLI

1- Il francobollo

Il francobollo 2- Il coraggio

Il coraggio 3- 221 anni. 8×5+121 = 221

221 anni. 8×5+121 = 221 4- Il pomodoro

Il pomodoro 5- Il sale

Il sale 6- Il pettine

Il pettine 7- Il numero 1. 1/0,5 = 2

Il numero 1. 1/0,5 = 2 8- Un segreto.

Un segreto. 9- Pesano entrambi un chilo

Pesano entrambi un chilo 10 - Il fioraio

- Il fioraio 11- l'ombra

l'ombra 12- La spugna

La spugna 13- Le vocali

Le vocali 14- Il fungo

Il fungo 15- Il formaggio

Il formaggio 16- Il vento

Il vento 17- i sogni

i sogni 18- Il pane

Il pane 19- le forbici

le forbici 20- l'ancora

PROVA ANCHE

Indovinelli di logica, divertiti a ripassare la matematica

Indovinelli brevi ma difficili: riesci a risolverli?

Logica matematica: gli indovinelli con furfanti e cavalieri