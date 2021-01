Webinar gratuiti per insegnanti – Il calendario 2021 di Focus Scuola

Stampa

shutterstock

Focus Scuola presenta il calendario 2021 dei webinar gratuiti per i docenti della primaria e secondaria di primo grado. Gli incontri mensili, di un'ora in diretta sulla piattaforma ZOOM, sono incentrati sull'Agenda 2030 dell'Onu, secondo le indicazioni del Miur relative all'educazione ambientale e sulle migliori didattiche innovative.

I webinar fanno parte del piano editoriale della rivista Focus Scuola che ogni mese si occuperà in modo approfondito di questi temi, offrendo in modo pratico e veloce, spunti e idee da applicare subito in classe. La qualità dei curatori garantisce l'accuratezza e il rigore della formazione.

Ecco il calendario dei primi tre incontri.

FEBBRAIO - Lab di disegno su piante e animali

Tecniche artistiche e trucchi di didattica per rappresentare la flora e la fauna. Idee per cartelloni e materiali da esporre in classe. Relatore: Giuliana Donati, illustratrice di libri per bambini, collabora con le principali case editrici italiane. Inoltre progetta e realizza laboratori d’arte per le scuole.

QUANDO: giovedì 25 febbraio, alle 17 - Clicca qui per iscriverti

MARZO - Gestire la classe con l’empatia

I riti delle emozioni e le card dei sentimenti: due strumenti semplici ed efficaci per lavorare sul cervello emotivo della classe. Relatore: Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, scrittore e conferenziere, è tra i massimi esperti italiani nella formazione di insegnanti e genitori.

QUANDO: giovedì 25 marzo, alle 17 Clicca qui per iscriverti

Lab artistico per dare vita a città sostenibili

Tecniche artistiche, trucchi di didattica e uso di materiali di riciclo per disegnare e creare ambienti urbani amici della natura e dei bambini. Relatore: Giuliana Donati.

QUANDO: giovedì 22 aprile, alle 17 Clicca qui per iscriverti

Nei mesi successivi i temi proposti saranno: Didattica ponte e curricula verticali (maggio); Matematica: il valore dell'errore (giugno); Come fare un progetto interdisciplinare (settembre); Ribaltiamo la classe (ottobre); Attività didattiche su salute e alimentazione (novembre); Laboratori steam da proporre in classe (dicembre). Gli aggiornamenti del calendario dei webinar saranno comunicati sulla rivista Focus Scuola e su questo sito.

Per ulteriori informazioni, scrivete a: academy@focusjunior.it

Precedenti webinar:

Corso di disegno - Spunti per la didattica sul ritratto e l'autoritratto (GUARDA IL VIDEO INTEGRALE)