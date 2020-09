Inizia la scuola: ecco i test d’ingresso per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Stampa

La scuola, finalmente, sta riaprendo i battenti e con l’avvio del nuovo anno scolastico i test d'ingresso rimangono lo strumento migliore per verificare immediatamente livello di preparazione delle nuove classi. Per questo Mondadori Education ha messo a disposizione dei docenti i test diagnostici d'ingresso studiati appositamente per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Visitando l'apposita sezione del sito e scaricando il materiale infatti, gli insegnanti potranno saggiare le competenze dei propri allievi in tutte le materie e attuare con maggiore efficacia il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).

IL TEST

Caratteristiche del test d'ingresso:

Modalità mista, con domande a risposta sia chiusa che aperta, per una più precisa analisi delle competenze

Monitoraggio completo su tutte le classi

Attenzione alla didattica inclusiva con prove dedicate agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Facilmente personalizzabili perché disponibili in formato Word ed in duplice versione - con e senza le soluzioni - così da poter individuare subito quale versione distribuire agli alunni

Disponibili anche in Google Moduli, per assegnarli in modalità autocorrettiva

