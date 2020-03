Scuola in quarantena: che succede all’esame di terza media?

Stampa

L’esame di terza media si farà a giugno come dal calendario previsto. Non ci sarà alcuno slittamento. In tempo di didattica a distanza, con l’ipotesi in campo di una scuola che potrebbe riaprire i battenti addirittura a maggio, non cambiano comunque le date per la prova che dovranno sostenere i tredicenni. La proposta di un esame a settembre è esclusa dal Ministero dell'Istruzione dal momento che potrebbe complicare la situazione: molti ragazzi potrebbero già essere in altre città sicuramente già impegnati alle superiori.

Allo stato attuale la regola è quella di sempre: diversamente da ciò che accade per l'esame di la maturità, le date dell'esame di terza media non vengono stabilite dal Miur, ma in autonomia da ogni singola scuola. Il Ministero dell'Istruzione ha però stabilito che gli esami di terza media devono essere sostenuti nel periodo di tempo compreso tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno.

LE PROVE RIMARRANNO LE SOLITE (A MENO DI ULTERIORI SLITTAMENTI)

Ciò che è certo è che il Ministero sta facendo un ragionamento per garantire esami seri ma che tengano conto della situazione che stiamo vivendo. La ministra Lucia Azzolina ancora non vuole dichiarare nulla sui contenuti, ma si sa che è particolarmente attenta e vigile su questa fase della didattica a distanza. Tutto dipenderà da cosa accadrà nelle prossime settimane. È chiaro che se l’emergenza coronavirus dovesse perdurare anche a maggio-giugno e l’esame dovesse essere fatto via web, le prove potrebbero essere semplificate e ridotte.

Ad oggi però dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) valere la formula “classica”: la prima prova scritta d’italiano, la seconda di matematica, la terza di lingue e poi l’orale.

Il voto dell'esame di terza media dipenderà come sempre dalle singole valutazioni dell'ammissione, delle prove scritte e dell'orale. Il voto finale sarà dato dalla media tra il voto dell'ammissione e la somma delle singole valutazioni delle prove.

PRESIDI FAVOREVOLI ALLO STATUS QUO

Ad auspicare un esame a giugno senza capovolgimenti è anche il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli: «Finché sarà possibile sono per mantenere le scadenze e le formule in vigore perché le regole, per quanto fastidiose, sono un fattore di ordine sociale importante. È evidente che tutto dipenderà da come vanno le cose. I contenuti potranno anche cambiare: i docenti hanno sempre dato prova di buon senso. Le valutazioni sono collegiali perciò questa è una garanzia. Abbiamo la tecnologia che ci ha consentito di continuare a fare lezione e ci aiuterà anche nella fase degli esami, se fosse necessario».

Quindi i ragazzi farebbero bene ad abituarsi all'idea di prepararsi con serietà anche se connessi dalla propria cameretta.

