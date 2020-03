Lezioni alternative: I Promessi Sposi come non li hanno mai raccontati

Stampa

I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è un caposaldo della letteratura italiana che tutti devono (o dovrebbero) conoscere. Al di là dell'importanza che l'opera manzoniana ha ricoperto nello sviluppo storico/linguistico dell'Italia unita, infatti, la storia di Renzo e Lucia rimane tutt'oggi un'avvincente sequela di figure, valori e incastri narrativi che non sfigurerebbe in una serie di Netflix.

Eppure lo studente medio nutre sempre una certa diffidenza nei confronti di quello che può apparire un "mattone" grondante costruzioni arcaiche e personaggi ingialliti dal tempo.

Come vincere allora questa resistenza? Forse, almeno all'inizio. approcciando l'opera con toni meno seriosi o attingendo dalla vasta offerta del Web che - incredibile ma vero - talvolta sforna anche cose buone!

L'INIZIATIVA DI GIOELE DIX

Una delle trovate più recenti è stata quella dell'attore e comico Gioele Dix, il quale ha trasformato la quarantena forzata imposta da COVID-19 nell'occasione per lanciare una nuova serie di appuntamenti social con la letteratura italiana. E il primo appuntamento, neanche a dirlo, è stato dedicato proprio ai Promessi Sposi, in particolare al Capitolo XXXI, dove Manzoni ha descritto con dovizia di particolari la tremenda peste che si abbatté su Milano nel 1630.

LE LEZIONI DI "MAMMA RAI" (E FIORELLO)

Sul sito di Rai Scuola si trova un'intera sezione dedicata ai Promessi Sposi, con riassunti e approfondimenti però dal linguaggio però molto simile a quello che si potrebbe trovare in un qualsiasi bigino o testo scolastico.

Tocca allora a Fiorello prestarsi alla causa manzoniana e raccontare in poco più di due minuti i temi principali del romanzo!

Su Youtube infatti si può trovare la clip realizzata qualche anno fa dallo showman siciliano per la webserie Rai BIGnomi, dove ogni un vip diverso spiegava in ogni video un aspetto della storia, dell'arte e della cultura del nostro Paese.

IL RIASSUNTO CANTATO DEGLI OBLIVION

Un approccio ancora più creativo è stato proposto dagli Oblivion, il gruppo comico musicale-teatrale di Bologna dedito da anni a interessanti spettacoli sperimentali.

Questa compagnia di attori ha infatti messo in scena un mini-musical che in pochi minuti offre allo spettatore una divertente infarinatura di ciò che l'opera manzoniana propone. Certo, qualche purista potrebbe storcere il naso per le atmosfera anti-climatiche rispetto al romanzo, ma in tempo di didattica a distanza potrebbe essere un'idea divertente per introdurre il tema.

L'AUTOREVOLE TRECCANI

Se invece si volesse aiutare i ragazzi a "digerire" con più facilità l'aspetto prettamente letterario de I Promessi Sposi, approfondendo il concetto di romanzo storico nonché le diverse edizioni dell'opera, allora può essere d'aiuto il bel video realizzato dalla Treccani, dove una spiegazione semplice e lineare accompagna grafiche accattivanti che possono favorire la memorizzazione da parte degli scolari.

