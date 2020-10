“Il mio Diario”, l’agenda della legalità a scuola

Stampa

Un diario per diventare bravi e giusti cittadini. A pensare a quest’idea è la Polizia di Stato e il Ministero dell’Istruzione che in questi giorni hanno presentato Il Mio Diario 2020-2021, un’agenda scolastica della legalità che accompagnerà gli alunni delle classi quarte della scuola primaria nel corso del nuovo anno scolastico per crescere insieme e diventare i cittadini di domani.

SUPEREROI DELLA LEGALITÀ

Il progetto ha già raggiunto più di 350.000 ragazzi per educare ai valori dell’amicizia, della giustizia e della solidarietà. Gli studenti delle province di Imperia, Novara, Verona, Livorno, Latina, Forlì, Taranto, Benevento, Catania e Nuoro, grazie a questo diario giocheranno insieme ai poliziotti e ai Supereroi della Legalità - Vis Musa e il cane Lampo - per imparare a conoscere la Costituzione e come usare Internet in sicurezza, per parlare dei temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale e molto altro ancora.

Insieme ad un ospite speciale, Geronimo Stilton, i ragazzi scopriranno dunque che la diversità è una ricchezza e l’importanza di giocare tutti nella squadra dell’amicizia. Attraverso le avventure di un ragazzo “Vis” e una ragazza “Musa”, accompagnati dal cane parlante “Lampo”, vengono affrontati anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi come il bullismo e il cyber bullismo.

IL MIO DIARIO

“Il Mio Diario”, giunto alla settima edizione, con una produzione di circa 50.000 copie all’anno, riesce ad arrivare sulla scrivania di tantissimi ragazzi che ogni anno che lo accolgono sempre con grande affetto ed entusiasmo. Ad illustrare il progetto, all’istituto comprensivo “Alessandro Volta”, sono intervenuti il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Franco Gabrielli; il questore di Latina, Michele Spina; Giovanna Boda, capo dipartimento per le risorse finanziarie e strumentali del ministero dell’Istruzione e il dirigente scolastico Gennaro Guarino.

Ora “Il Mio Diario” è nelle mani dei ragazzi. Sta a loro sfogliarlo senza superficialità ma leggendo le storie che vengono raccontate. Sulle pagine dell’agenda i bambini non scriveranno solo i compiti ma potranno veramente divertirsi imparando alcune norme fondamentali del vivere bene insieme. Negli anni scorsi il diario era piaciuto ai bambini che avevano potuto averlo tra le mani ma anche ai genitori e agli insegnanti che avevano apprezzato l’idea di trasmettere dei valori attraverso uno strumento che i bambini usano ogni giorno a scuola e a casa. Un diario pensato, ragionato, realizzato con la collaborazione di esperti della comunicazione che hanno saputo cogliere gli obiettivi dei promotori dell’iniziativa.

Un modo per avvicinarsi alla Polizia di Stato, per conoscere meglio il lavoro delle forze dell’ordine che da anni si recano nelle scuole di tutt’Italia e ospitano gli studenti nei loro commissariati per far conoscere loro i mezzi e il loro modo di operare.

