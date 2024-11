I 4 superpoteri che dovrebbero avere gli insegnanti di matematica (e i genitori che aiutano nei compiti)

Stampa

Shutterstock

Leggerezza e lentezza. Non sono esattamente le prime due parole che ti vengono in mente quando pensi alla matematica e a quante volte, durante la tua carriera da studente, ci hai sbattuto la testa (e ti sei fatto pure male!). Eppure, sono due superpoteri che gli insegnanti potrebbero trovare molto utili, assieme alla possibilità di prendersi più tempo in classe e all’ascolto delle emozioni dei ragazzi. «Dovremmo evitare che i nostri alunni diventino “bestie da somma” e come prima cosa pensino a fare i calcoli: prima devono pensare», suggerisce Daniele Gouthier, matematico e scrittore, autore del libro Matematica fuori dalle regole (Feltrinelli Editore).

Daniele, prima di tutto ti chiedo: come si risveglia nei bambini la curiosità per la matematica, secondo te?

I bambini hanno già curiosità verso la matematica, siamo piuttosto noi adulti a soffocarla sotto il peso dei formalismi, delle tecniche e dei calcoli eseguiti in modo meccanico. Non è un caso che la domanda più ricorrente in classe sia: “come si fa...?”. Dovremmo invece promuovere un insegnamento della materia più vicino all’esperienza: cosa mi viene in mente se guardo questa figura? Dovremmo favorire nei bambini il ricorso alla creatività, ad esempio per risolvere dei giochi di logica.

Quali domande andrebbero stimolate invece?

Bisognerebbe, più che altro, educare i nostri studenti al senso di libertà. Pensiamo alle proprietà elementari delle operazioni: non sono dei comandi, nessuno nella vita ti ordinerà di “associare” o “commutare” qualcosa. Sono invece delle possibilità che abbiamo e tra le quali scegliamo, a patto di rispettare alcuni limiti. Se tratto la sottrazione in modo commutativo combino un guaio, ma posso decidere io se in una moltiplicazione mi conviene di più invertire l’ordine dei fattori o meno. Bisognerebbe permettere ai bambini di sperimentare quanto più possibile.

Suggerendo già la proprietà da utilizzare, però, si può rendere l’esercizio un po’ più semplice.

In effetti, a volte ci sembra di semplificare ricorrendo a tecniche e automatismi, mentre in realtà indirizziamo i nostri alunni verso un labirinto che diventa sempre più stretto, all’interno del quale molti di loro si sentono inadeguati perché non trovano un proprio spazio. Si rischia così di mortificare la loro intelligenza e creare un senso di frustrazione costante. Le regole sono importanti, ma è più importante capire perché si applichino e come farlo.

Potresti farci un esempio pratico di esperienza matematica?

Un giorno io e un gruppo di studenti abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia durante la quale abbiamo provato a stimare quanti granelli di sabbia ci fossero in quell’area. Ciascuno di noi ha seguito un ragionamento diverso, ma in due o tre casi il risultato finale era molto simile. L’esperienza non può essere univoca perché non è come avere di fronte a sé un mobile da montare semplicemente seguendo delle istruzioni già scritte.

L’esercizio della stima è molto proficuo, dobbiamo ringraziare Enrico Fermi per averlo codificato e reso famoso. Pensiamo ai calcoli mentali che rientrano nella nostra quotidianità: possiamo rivedere le dosi di una ricetta senza utilizzare la calcolatrice. A scuola invece si può lavorare in piccoli gruppi su un problema e sviluppare soluzioni creative.

Secondo te, si può essere negati in matematica?

Non credo che esistano persone davvero negate per la matematica. Ci può essere chi ha maggiore difficoltà a causa di condizioni specifiche, ma a parte questo credo che il problema riguardi appunto l’esperienza, soprattutto sul piano emotivo. A scuola spesso viviamo un’esperienza a una sola dimensione e non riusciamo, ad esempio, a prenderci dei momenti per leggere un libro che parli di matematica o a scoprire la storia di questa disciplina. Chi non riesce ad applicare correttamente la tecnica che gli viene insegnata, crede di non essere in grado di capire la matematica in toto e non si sente più a suo agio con la materia.

In un corso rivolto agli insegnanti, parlavi di 10 comandamenti. Ce ne puoi suggerire due?

Il primo comandamento per gli insegnanti è “insegna a guardare”. Quando guardo una figura geometrica, devo provare a individuare quali sono gli elementi più importanti e quali invece non lo sono. Ad esempio, associamo il tavolo a un rettangolo perché non teniamo in considerazione altre caratteristiche, come le gambe, che lo renderebbero una figura irregolare.

Il secondo comandamento è “stai attento alle parole”. La matematica definisce i termini in modo molto rigoroso: un numero intero e una frazione sono due cose ben distinte, mentre il linguaggio che utilizziamo ogni giorno dà molto più spazio all’ambiguità. Una persona, quindi, può sentirsi in difficoltà. Il linguaggio matematico presenta modalità che devono essere apprese e che uno studente spesso non riesce ad acquisire in autonomia.

Esistono dei comandamenti anche per chi deve studiare matematica a scuola?

Certo. Il primo è “stai sempre molto attento”. Quando si va in bicicletta, può succedere di perdere l’equilibrio ma riesci anche a recuperarlo. In matematica non ci si può salvare all’ultimo: se durante l’esecuzione di un calcolo, trascrivo un “meno” invece che un “più”, tutto l’esercizio risulterà sbagliato. Bisogna ammettere che stiamo parlando di una disciplina difficile e faticosa, anche se può regalare tante soddisfazioni.

Il secondo comandamento è “allenati”. Pensiamo a Paola Egonu, che è una campionessa proprio perché ogni giorno ripassa i fondamentali della pallavolo, nonostante li conosca già molto bene. Anche un ragazzino che vuole fare sua la matematica deve dedicare un po’ di tempo a tenere rinfrescate le tecniche, altrimenti rischia di dimenticarsele e di commettere più errori, sperimentando molta frustrazione.

Quali superpoteri dovrebbero sviluppare secondo te gli insegnanti di matematica?

Il primo, forse, è avere attenzione verso le emozioni dei propri studenti. L’astrazione che la matematica richiede è un qualcosa di lontano dalla nostra natura di esseri umani, e quindi animali, ci fa sentire a disagio e inadeguati. Spesso queste emozioni diventano irreversibili e distruttive per l’apprendimento della materia. Se sperimento che non riesco a fare una cosa, non riuscirò a convincermi che invece sono in grado di superare quell’ostacolo, ma penserò piuttosto “non sarò mai bravo in matematica”.

Il secondo è prendersi del tempo e prestare attenzione e curiosità agli errori dei ragazzi. Quando si commette un errore, c’è sempre una logica dietro, anche se applicata male o che ignora un aspetto tecnico. Se la si individua, si può trasformare questo momento di inciampo in un’opportunità.

E prendersi del tempo anche per leggere ad alta voce un testo divulgativo di matematica, magari solo 10 minuti a settimana. Esistono testi adatti anche a bambini della scuola primaria o secondaria di primo grado. È un’attività che può cambiare il clima emotivo di una classe perché per i nostri alunni è sorprendente vedere questa disciplina non solo come un insieme di calcoli e regole.

La matematica è una materia che si fa insieme?

Assolutamente sì, la matematica per sua natura è cooperativa. Arrivare a un risultato in una ricerca è un percorso fatto di dialogo, confronto, discussione e, a volte, anche qualche litigata. La collaborazione è fondamentale e crea tutte queste situazioni, mentre purtroppo a scuola la matematica è diventata una disciplina da banco. Eppure, un ragionamento ci risulta più chiaro proprio quando lo esprimiamo ad alta voce e ne discutiamo con un’altra persona. Per questo motivo, propongo spesso giochi e attività basati sulla cooperazione. Dovremmo sostituire l’espressione “perdere tempo” con il “prenderci del tempo”: si possono passare anche due mesi a capire una proprietà quando è necessario. La matematica non è una corsa di velocità, è una pratica lenta.