I 10 Comandamenti per gli insegnanti di matematica – Webinar di Focus Scuola (10/7/2021)

Giovedì 8 luglio 2021 (ore 17.00) il matematico e e comunicatore scientifico Daniele Gouthier terrà per Focus Scuola il webinar gratuito rivolto agli insegnanti dal titolo "I 10 Comandamenti per gli insegnanti di matematica".

DI CHE SI TRATTA?

In questo seminario rivisitiamo i classici comandamenti del matematico George Polya alla luce di quanto sappiamo sulla comunicazione della matematica.

L’aula è un ecosistema nel quale convivono intelligenze diverse. Insegnare matematica significa anche prevedere di fare piccoli esperimenti didattici con i quali i nostri alunni provano a «fare matematica» per intuire e, si spera, cogliere come lavora il pensiero matematico.

Ragioneremo sul ruolo degli errori nel ragionamento e nella formazione al ragionamento.

Fare matematica è prima di tutto affrontare problemi che in quanto tali non devono ridursi a ricette e procedure ma devono essere domande il più possibile aperte. Proporre domande significative e autentiche agli alunni è importante, ma altrettanto lo è cogliere – anche dai loro errori – indizi di un pensiero originale e autonomo.

Per fare matematica bisogna mettere in atto una dinamica nella quale da un lato prestiamo attenzione agli aspetti specifici della disciplina, a come questa sviluppa nuova comprensione davanti a un «problema», dall’altro teniamo sotto controllo le caratteristiche degli alunni come classe e come individui.

Nessuna lezione di matematica è uguale all’altra: ognuna trae spunti, linfa e giovamento (ma anche difficoltà e criticità, come sappiamo) dall’ecosistema classe nella quale ha luogo.

Vedremo infine come cercare di sviluppare uno «sguardo lungo» che veda oltre quanto dobbiamo insegnare in aula ma tenga conto, da un lato di che cosa i nostri ex-alunni impareranno negli anni successivi, dall’altro di come si sviluppa la matematica come disciplina.

I dieci comandamenti non sono un metodo né una ricetta didattica, ma dieci indicatori sui quali modellare il nostro comportamento docente che deve sempre essere originale e autonomo.

Presentazione di Daniele Gouthier, relatore del webinar "I 10 Comandamenti per gli insegnanti di matematica"

QUANDO: giovedì 20 maggio, ore 17.00

