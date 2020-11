Giocare imparando: la sfida di “Panquiz!”

Stampa

Panquiz!

Basato sui principi della game based learning, Panquiz! è un prodotto tutto italiano che permette di creare questionari didattici, quiz, test e verifiche formative in modo semplice e veloce: le domande verranno poi proiettate dal docente su grande schermo (ad esempio un videoproiettore, una LIM oppure una TV) e gli studenti non dovranno far altro che raccogliere la sfida, rispondendo tramite un qualsiasi smartphone, tablet o pc e cercando di scalare così la classifica della classe per arrivare al podio!

Un ottimo strumento quindi per attivare l’interesse dei ragazzi e stimolarli ad un apprendimento attivo sia in situazione di didattica a distanza sia in presenza. Ma vediamo come funziona.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver effettuato la registrazione gratuita, si può creare il proprio quiz inserendo le domande, le risposte corrette e i distrattori errati. Per ogni domanda si può aggiungere un’immagine, cambiare il tempo massimo a disposizione per scegliere una risposta (settato di base su 20 secondi), scegliere di mostrare in ordine casuale le domande e le risposte, addirittura di farle leggere dal computer a voce alta con voce maschile o femminile, e molto altro ancora.

Una volta realizzato il questionario la condivisione può avvenire tramite link, qrcode o pin: gli studenti, una volta eseguito l’accesso, possono rispondere alle domande da soli oppure in gruppo.

Alla sezione “Trova l’ispirazione” è possibile non solo visionare lavori già predisposti da altri utenti di Panquiz! ma anche duplicarli, modificarli e dunque riutilizzarli.

Il coinvolgimento degli alunni è dato, oltre che dalla struttura a quiz, sia dalla presenza di un timer e di un sonoro che stimolano i ragazzi ad affrettarsi a dare la risposta, sia dal fatto che, dopo ogni risposta, i ragazzi scoprono se hanno dato quella corretta (e, in caso contrario, qual era quella giusta) e sul monitor viene visualizzata la classifica. In alto svetta chi ha risposto correttamente e nel minor tempo. Il gioco riscuote pertanto notevole successo tra i ragazzi per la grafica accattivante, il feedback in tempo reale e quindi il meccanismo del premio (ovvero del punteggio guadagnato), l’elemento sfidante che tanto attrae le nuove generazioni.

Panquiz! è disponibile sia al sito www.panquiz.com sia come app per Android e per Ios.