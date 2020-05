Esami 2020: guida alla tesina di Terza Media

Stampa

Shutterstock

«Faremo preparare una tesina, i ragazzi lavoreranno con i docenti per la consegna e poi ci sarà lo scrutinio finale». Con queste parole il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina rassicura gli studenti sull’esame a conclusione della scuola secondaria di primo grado, che per quest’anno non prevede una presentazione orale. Ecco dunque come realizzare una perfetta tesina di terza media.

PRIMI PASSI: ORDINARE È GIÀ CONOSCERE

Concentriamoci dunque su ciò che deve essere valutato, la tesina. Sfatiamo subito un mito: siamo tutti d’accordo sul considerarla un “percorso multidisciplinare”, ma questo non vuol dire che sia obbligatorio creare, a partire dall’argomento scelto, un collegamento a tutte le materie!

Un primo passo potrebbe essere quello di restringere il campo di indagine proprio agli argomenti possibili: ripensate al programma affrontato nell’ultimo anno, ai temi a cui siete affezionati, a quelli che vi hanno colpito recentemente, a fatti di attualità che sono diventati oggetto di dibattito coi compagni. Preparate una lista e rileggetela. Quali tra questi temi vi stimolano la curiosità? Iniziate ad escluderne qualcuno, ma senza cancellare. Riportatelo in un altro foglio, cartaceo o digitale.

GENERARE IDEE

Dopo che avete fatto sedimentare le prime idee, passiamo al secondo step. Scommetto che molti si ritroveranno sul foglio due o tre parole. Ponetevi allora queste domande: questi temi o parole-chiave rappresentano il mio percorso e i miei interessi?

Ripescate “gli esclusi” dalla lista e provate a ripensare il vostro argomento: gli insegnanti, prima di valutare i collegamenti, il tipo di approfondimento e la cura dei dettagli, saranno molto attenti alla scelta del tema, che deve essere personale e originale.

TRA BRAINSTORMING E MAPPE

Avete trovato l’argomento, ora dovete “solo” farlo vostro. Provate a scrivere qualche possibile collegamento per le materie che meglio sviluppano il discorso, facendo attenzione a non andare fuori tema.

Per esempio, in ambito di Educazione civica, potete partire da uno degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Prendiamo il 16: “pace, giustizia e istituzioni solide”. Per storia e geografia domandatevi: quali sono stati gli eventi che hanno promosso o non hanno promosso la pace? In che modo alcuni territori hanno mutato i loro confini a causa delle guerre? Quanti tipi di guerre esistono?

Anche se non lo sapete, state progettando un mappa concettuale. Esattamente come quelle presenti sui tuoi libri di testo. Potete aiutarvi, oltre che con i programmi Office, anche con alcuni software presenti in rete: C-map Tools, Mindomo, MindMeister, XMind, WiseMapping.

Fermatevi poi a riflettere: quanto ne sapete di questo tema? E degli argomenti che avete previsto come collegamento alle materie? Prima di iniziare ad analizzarlo, è fondamentale attivare le conoscenze pregresse e preparare un piano di attacco per la ricerca delle fonti.

LE FONTI: LA RICERCA IN RETE

Quando i libri di testo e i suoi contenuti digitali non bastano, occorre munirsi di pazienza e navigare. Tutti lo fanno quotidianamente, ma in questo caso occorre avere un’attenzione diversa: la ricerca delle fonti è finalizzata a una presentazione formale, che sarà valutata dal corpo docente.

Come valutare una fonte online? Ecco uno schema che vi può aiutare, rielaborato a partire dal saggio di Jim Kapoun, Teaching Undergrads WEB Rvaluation:

Precisione

Viene specificato il nome dell’istituzione, dell’autore o dell’ente che gestisce il sito o il portale? Chi ha scritto il testo? Ci sono contatti dell’autore?

Obiettività

Le fonti delle informazioni sono dichiarate? Le informazioni ti sembrano accurate?

Autorevolezza

La persona che ha scritto il testo è affidabile in questo specifico campo?

Aggiornamento

Le informazioni sono aggiornate in relazione al fatto e alla cronaca? Il contenuto è trattato in maniera più aggiornata in altri siti?

Disponibilità

Le risorse sono disponibili gratuitamente, a pagamento o tramite iscrizione?

ORGANIZZARE I CONTENUTI: IL TESTO ARGOMENTATIVO

Per stendere in forma scritta il discorso, prestate attenzione ai seguenti aspetti.