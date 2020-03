Didattica a distanza: i consigli per non far perdere troppe lezioni ai ragazzi

Stampa

Ipa-agency

Nell'Italia ai tempi del coronavirus è il mondo scolastico a pagare uno dei prezzi più alti, con istituti chiusi per almeno due settimane in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (più le province di Pesaro Urbino e Savona), nonché la mancanza di certezze sul futuro più immediato, visto che il numero di contagi non ha ancora mostrato un significativo ridimensionamento.

Certo, magari all'inizio qualche scolaro avrà pure esultato, ben felice di scansarsi qualche interrogazione - ma il prolungamento di questa situazione rischia di avere gravi ripercussioni sui mesi successivi, partendo dalla corsa forsennata per recuperare il tempo perduto (a discapito della qualità dell'insegnamento), al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi per considerare concluso un anno scolastico, passando per il taglio drastico dei ponti festivi.

Insomma, queste vacanza forzate non sono affatto la pacchia che molti studenti potrebbero pensare.

L'ANCORA DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Come accade già da tempo in alcune piccole realtà dove la difficoltà degli spostamenti rende necessaria l'adozione di strumenti per lezioni in videoconferenza, la Scuola italiana ha deciso dunque di ovviare a questo stallo ricorrendo allo smart-learning (o e-learning) per permettere a docenti e allievi di continuare il programma scolastico anche in assenza di un luogo fisico in cui ritrovarsi.

Come lo smart-working per le aziende infatti, la didattica a distanza prevede l'utilizzo di device tecnologici - computer, ma anche tablet - per collegare professori e ragazzi in classi "virtuali" dove ciascuno possa a prendere parte alla lezione e interagire con l'insegnante.

SERVE TEMPO PER ATTREZZARSI

Ovviamente però non bastano le buone intenzioni: le scuole devono fornirsi degli strumenti adatti per trasformare la teoria in una realtà praticabile e occorrerà del tempo.

Nella giornata del 2 marzo il MIUR ha intanto attivato la pagina web dedicata alla Didattica a distanza che servirà a supportare gli istituti che vorranno avvalersi di questo metodo d'insegnamento innovativo, ma al momento - come specificato nella nota dalla stessa Ministra Lucia Azzolina - si tratta di un lavoro in progress, e le sezioni sono perlopiù dedicate a link per raggiungere piattaforme certificate di didattica online e materiali e link che «favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole».

COSA FARE NEL FRATTEMPO?

Mentre il Ministero si dota degli strumenti necessari però, gli insegnanti più volenterosi possono già adoperarsi per limitare lo spreco di tempo di questi giorni.

La docente Antonella Accili, DS dell'Istituto comprensivo Piandimeleto (PU), ad esempio, ci ha inviato una serie di consigli per cercare di non far perdere ulteriori lezioni ai ragazzi durante la quarantena.

Eccoli.

LINK UTILI PER TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI

RAISCUOLA: http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx

È una piattaforma che raccoglie centinaia di video, cartoni, programmi educativi. Per accedere è consigliata una semplice iscrizione (si può accedere anche senza iscrizione) cliccando sul menù di LEZIONI o PROGRAMMI

Esempi:

Ciclo dell’acqua per scuola primaria:

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-ciclo-dellacqua-e-lenergia-idroelettrica/15688/default.aspx

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/il-ciclo-dellacqua-e-lenergia-idroelettrica/15688/default.aspx Programmi in lingua inglese per scuola primaria:

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-del-cioccolato/9871/default.aspx

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-del-cioccolato/9871/default.aspx Programmi in lingua inglese per scuola secondaria:

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/radio-g-r-e-m-april-si-presenta/14981/default.aspx

AUDIOLIBRI PER TUTTE LE DISCIPLINE E TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI (anche in inglese e francese)

LINK UTILI PER ITALIANO E STORIA DELLA SCUOLA SECONDARIA

I video su YouTube della serie BIGnomi raccontano la vita e le opere dei grandi autori della letteratura italiana attraverso la voce e la presenza di attori e personaggi della TV.Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=b7FH5TQb0w8

(Alessandro Manzoni raccontato da Carlo Verdone)

LINK UTILI PER GRAMMATICA, MATEMATICA, GEOMETRIA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Schooltoon (https://www.schooltoon.com/) è una piattaforma didattica che fornisce cartoons con spiegazioni di vari argomenti, reperibili anche su Youtube.Esempio: https://www.youtube.com/user/schooltoonchannel

LINK UTILI PER INGLESE DELLA SCUOLA SECONDARIA

http://www.grammaticainglese.org/

https://www.tuttoinglese.it/Si può accedere con o senza registrazione e svolgere direttamente e in completa autonomia esercizi di grammatica, ascolto, scrittura, ampliamento del lessico ecc.

SOFTWARE INTERATTIVI DA SCARICARE PER LA SCUOLA PRIMARIA

Tutte le discipline: https://www.ivana.it/jm/Cliccando su "Software didattico” è possibile accedere ad un menù che contiene i download per svolgere attività interattive suddivise per aree: Area Antropologica; Lingua Italiana; Matematica; Varie...

ESERCIZI INTERATTIVI ONLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Discipline: italiano, matematica, storia e geografia, argomenti interdisciplinari

https://rossanaweb.altervista.org/blog/

Cliccando su area studenti si può accedere direttamente su tantissimi esercizi che l’alunno svolge online in completa autonomia. (Individuare gli esercizi e copiare i link da inviare agli alunni per l’esecuzione)

SCUOLA PRIMARIA

Discipline: matematica, inglese, arte, musica, giochi linguistici (L2)

https://toytheater.com/word-scramble-2/

Il Sito propone giochi interattivi vari in lingua inglese.

SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA

Discipline: matematica, scienze, tecnica

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level

Cliccando su "Simulazioni" si accede ad una serie di esercizi di simulazione che l’alunno può svolgere direttamente online e in completa autonomia, scegliendo il livello più adatto alle proprie capacità.