Didattica a distanza: storie dalla quarantena

Cosa significa essere insegnanti al tempo dell'epidemia? Come si vince lo spaesamento di trovarsi di fronte ad un modo di comunicare del tutto diverso e mai provato prima? Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati, i quali hanno cominciato a raccontarci le loro giornate davanti ad uno schermo, un po' impauriti, un po' emozionati, ma con la voglia di continuare a restare sempre in contatto con i loro ragazzi.

Il pezzo rimarrà in continuo aggiornamento

STORIE DALLA QUARANTENA

Siamo stremati. Quella che stiamo vivendo è un’esperienza molto particolare. Nella nostra scuola abbiamo il “mito” della classe comunità e il distacco è stato molto doloroso. In questi giorni, grazie a Meet, finalmente abbiamo fatto la prima video conferenza: era emozionante vedere il loro bisogno di vedersi. Non li “incontravamo” dal 21 di febbraio.

Abbiamo usato molto la chat, loro ci hanno mandato lettere e messaggi. Molti bambini sono a casa con i nonni ma sono isolati. Chattano tra loro su WhatsApp ma manca molto il contatto fisico. La didattica è proseguita: abbiamo caricato compiti sul registro elettronico e hanno scaricato il libro di testo in formato digitale. Da quando si sono connessi sulla piattaforma abbiamo deciso di “incontrarli” a gruppetti. Nei prossimi giorni spiegheremo storia, geografia, faremo analisi logica e qualche operazione e ci prepareremo per lo spettacolo di fine anno. E’ chiaro che in questa situazione puoi solo esercitarli, non puoi portare avanti il programma. Nel caso della quinta sappiamo che questo tempo non lo recupereremo più perché l’anno prossimo loro non ci saranno più.

In questo contesto è chiaro che ci sono colleghi meno attrezzati, senza computer ma l’80% della scuola si sta dando da fare. L’animatore digitale è stato essenziale. Tra le telefonate tra noi e l’apprendimento con l’animatore digitale siamo parecchio impegnati. Anche tra noi c’è chi manda solo esercizi e chi si inventa qualcosa di più creativo ma tutti stanno facendo il possibile da casa. Bisogna tener conto che la nostra scuola è in un quartiere eterogeneo e multiculturale, il cellulare ce l’hanno tutti ma non si possono far lavorare con il telefonino. Per fortuna la videochiamata si può fare. Gli esercizi li tengono occupati ma un sacco di bambini non sono autonomi, vanno mandate cose differenziate. Ciò che manca è la Scuola con la “s” maiuscola, la scuola a distanza è un po’ una contraddizione.

Antonella Meiani classe quinta, Trotter “Casa del sole”, Milano

***

Passo le mie giornate al telefono a fare da tutorial. Molti miei colleghi hanno accettato la sfida, seppur anziani. Pur di raggiungere i propri alunni hanno accettato questa scommessa. La preside ha dato la possibilità di usare più strumenti nel rispetto della capacità di tutti. Nel mio plesso abbiamo fatto squadra e siamo tutti sulla piattaforma di Edmodo. Non tutti però si sono documentati sulla didattica a distanza: per farla serve essere consapevoli che è necessario un carico di lavoro minore del solito. Dobbiamo renderci conto che i bambini non sono tutti a casa con mamma e papà, spesso sono con i nonni che non li possono aiutare oppure non tutti hanno accesso alle tecnologie. Noi abbiamo impostato così il nostro programma: ad inizio settimana diamo il lavoro per tutti i giorni. Dobbiamo inoltre considerare che i genitori non possono stampare tutto ciò che gli si manda in pdf: bisogna diminuire il numero di schede da inviare. Devo essere sincera, non mi manca nemmeno il rapporto umano perché lo abbiamo ripristinato online: i bambini mettono le loro foto su Edmodo che è un ambiente protetto e poi fanno i commenti tra loro.

Francesca Muraca classe III dell’istituto “Gonzaga”, Milano

***

Sono molto agitata perché non credo di avere le capacità e le competenze per fare didattica a distanza. Non credo di essere all’altezza. Mi sono formata ma non ho mai avuto occasione di farla. Avevo fatto dei corsi ma non ho mai messo in pratica ciò che avevo imparato.È chiaro che dopo questa esperienza cambierà il modo di vedere e fare la scuola. Non è facile imparare a stare davanti ad una telecamera per parlare con i bambini. A volte tutto si complica a causa di una connessione non sempre buona.

Noi insegnanti stiamo attrezzandoci. Abbiamo fatto riunioni con Meet e abbiamo imparato a rispettare il turno per dialogare. Per vedere qual è la soluzione migliore ci stiamo approcciando a metodi diversi. Il registro elettronico nel frattempo è stato molto migliorato. I genitori sono molti attivi, partecipi e carichi di energia: cercano di sostenerci e comprendono che ci siamo, che stiamo facendo il possibile. Per fare una lezione con i bambini di quinta uso Screencast-O-Matic mentre per quelli di prima per ora ho scaricato dei video da You Tube e li ho inviati loro facendo fare degli esercizi attraverso il registro elettronico.

Certo manca l’interazione con i bambini ma è quello che possiamo fare. Carichiamo i compiti sul registro elettronico, ora attiveremo Class room. Nel frattempo stiamo facendo molti corsi online di aggiornamento sulla didattica digitale. Ci sono persone che si mettono a disposizione gratuitamente. La scuola si sta dimostrando una risorsa anche adesso.

Anna, classi prima e quinta scuola primaria istituto comprensivo Trescore Cremasco

***

Mi mancano i bambini. La scuola è come la famiglia. Questa situazione è come se ci costringesse a stare lontano dai più cari. Ci sono dei gesti quotidiani che ti vengono a mancare. Avendo a che fare con bambini di prima elementare il contatto fisico è fondamentale. La didattica a distanza per i bambini così piccoli è quasi impossibile da effettuare perché con loro non comunichi solo attraverso il linguaggio verbale ma anche attraverso quello del corpo.

In questi giorni siamo rimasti in contatto con i genitori per far sentire loro la nostra vicinanza. Abbiamo spiegato alle famiglie che i giorni persi sono tanti ma non ci spaventano perché il potenziale d’apprendimento a quell’età è forte. Il tempo “perso” potrà essere facilmente recuperato.

Per trasmettere dei contenuti abbiamo usato WhatsApp, attraverso di esso abbiamo passato dei materiali multimediali inviando dei link che vengono condivisi con la rappresentante di classe. Non si tratta di compiti convenzionali ma di attività trasversali. Purtroppo non abbiamo un feedback con i bambini, la didattica a distanza ha dei limiti invalicabili con degli alunni così piccoli. Quando hai a che fare con un bambino di sei anni non puoi pensare di interfacciarti direttamente con lui perché non ha gli strumenti per essere lasciato da solo davanti ad un computer.

Chiara Giuliotti, classe prima scuola “Gianni Rodari” Saronno

