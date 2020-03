Come creare una lezione on line con Screencast-o-matic (VIDEO)

Stampa

Screencast-o-matic è un software che permette ai docenti di effettuare da casa la registrazione di videolezioni da far poi pervenire agli alunni come file mp4 oppure da caricare sul proprio canale Youtube. Una valida alternativa per mantenere il contatto, seppur virtuale, con gli alunni, fornendo loro lezioni con la spiegazione dell'insegnante, come accade a scuola, ma anche uno strumento indispensabile per attuare la flipped classroom.

Gratuito, Screencast-o-matic non necessita di registrazione: con un paio di click si avvia la ripresa sia video (dello schermo del nostro pc e/o della videocamera) sia audio (della nostra voce che illustra quanto inquadrato). In qualsiasi momento è possibile mettere in pausa e riprendere la registrazione da dove interrotto ma anche tagliare una parte del video o ricominciare il lavoro da capo. Infine la registrazione può essere scaricata come file mp4 oppure caricata su Youtube.

Le istruzioni complete nel video tutorial di Vittoria Paradisi.

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove tecnologie come le flipped classroom.

