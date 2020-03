Come fare una verifica online con Kahoot (VIDEO)

Stampa

Kahoot è un sito che permette ai docenti di creare quiz online a risposta multipla autocorrettivi e di verificare chi ha svolto il lavoro e i relativi risultati.

Una volta registratosi gratuitamente, il docente procede alla creazione del kahoot inserendo le domande, le risposte (indicando anche quella ritenuta corretta), il tempo di proiezione e il punteggio di ogni domanda ed eventuali immagini o link a video su Youtube. Una volta terminata la creazione, il kahoot può essere giocato in modalità “live” (ovvero nel momento in cui il docente lo avvia dal proprio account) oppure in modalità “challange” (ovvero quando l’alunno decide di accedere).

Tutti i risultati vengono registrati quindi il docente, tramite la funzione “reports” ha modo di verificare chi ha svolto il quiz, il numero di risposte corrette e sbagliate per ogni studente e così via, il tutto riportato in un foglio excel che può essere scaricato salvato e/o stampato.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 Kahoot permette alle scuole italiane, in questo periodo, l’accesso gratuito alla versione Premium.

Le istruzioni per come utilizzare Kahoot nel video tutorial di Vittoria Paradisi

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove tecnologie come le flipped classroom.

INTERESSATO/A ALLA DIDATTICA A DISTANZA? LEGGI ANCHE:

INOLTRE POTRESTI TROVARE MOLTO UTILE IL LINK DI INDIRE CON TANTI WEBINAR UTILI PER GLI INSEGNANTI: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/