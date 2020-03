Come fare lezione a distanza utilizzando la lavagna virtuale interattiva Awwapp (VIDEO)

Stampa

Awwapp è un sito che permette di creare lavagne virtuali interattive su cui scrivere a mano libera o da tastiera inserendo anche immagini o post it. Il lavoro sulla lavagna può essere svolto a più mani, agendo anche contemporaneamente, grazie all’opzione “invite”: al creatore viene fornito il link tramite il quale i collaboratori possono accedere alla schermata condivisa.

Strumento fondamentale per una didattica a distanza che prevede, ad esempio, una lezione online con Meet o Jitsi in cui gli alunni devono interagire col docente risolvendo un’espressione o scrivendo sotto dettatura una frase in lingua straniera o eseguendo un qualsiasi altro tipo di compito che prevede la parte scritta. Per utilizzare tale strumento non è necessaria registrazione, né da parte del docente né da parte degli alunni.

Vediamo nel dettaglio come funziona Awwapp con il tutorial realizzato dalla professoressa Vittoria Paradisi.

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove metodologie come la flipped classroom.

