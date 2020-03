Come facilitare la comprensione di un video YouTube in inglese (VIDEO)

Stampa

S.O.S COMPRENSIONE DI UN VIDEO YOUTUBE IN INGLESE

Per un insegnante la ricerca e condivisione di video che trattano o approfondiscono un argomento trattato in classe (o in video-lezione) può rivelarsi una strategia molto valida, in quanto tale approccio spesso permette ai ragazzi di avvicinarsi al tema con mezzi e linguaggi visivi a loro molto famigliari.

Può capitare però che tali contenuti siano in inglese. Che fare allora se la classe (o perfino il docente stesso) non è molto usa alla lingua del bardo Shakespeare?

Maria Rosaria Grasso, docente presso l'I.C. San Giorgio Mantova, ci viene in soccorso mostrando qualche accorgimento davvero utile per consentire anche ai meno versati nella lingua inglese di capire tutto ciò che viene detto all'interno di un video su YouTube.

INOLTRE POTRESTI TROVARE MOLTO UTILE IL LINK DI INDIRE CON TANTI WEBINAR UTILI PER GLI INSEGNANTI: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/