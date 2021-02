Focus Scuola: come disegnare la biodiversità (Webinar 25/2/2020)

Stampa

Come disegnare la biodiversità? Lo scopriamo in questo webinar tenuto da Giuliana Donati dove si spiega come rappresentare la Terra nel suo insieme e le tecniche di disegno per disegnare gli animali.

Per quanto riguarda il mondo sott'acqua, saranno presentati attività con i pastelli a cera per rappresentare il mondo marino, dal plancton ai mostri degli abissi fluorescenti. Seguiranno indicazioni per rappresentare la catena alimentare, dal plancton allo squalo e come creare piccoli diorami marini in 3D.

Tornando sulla Terra, si spiegherà come disegnare un albero e come realizzare il diorama di ambienti (dal deserto alla foresta pluviale), oltre alla catena alimentare.

Il giorno dopo il Webinar, infine, gli organizzatori invieranno una mail di ringraziamento ai partecipanti in cui verrà inserito il link per scaricare i materiali della presentazione.

Clicca sul link per visionare il PDF della presentazione del webinar Disegnare la biodiversità

VIDEO CITATI NEL WEBINAR

LIBRI CITATI

Mon premier livre de peinture chinoise: Enfants, fleurs et oiseaux (Yang Fu Jing; Editions Philippe Picquier)

